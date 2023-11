Révolution industrielle : Le Maroc à Dubaï pour le “Sommet de la connaissance 2023”

Les travaux du Sommet de la connaissance 2023 se sont ouverts mardi à Dubaï avec la participation de responsables, d’experts et de chercheurs de plusieurs pays, dont le Maroc.

Le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, représente le Maroc à ce sommet organisé par la Fondation Mohamed Bin Rached Al Maktoum pour le savoir (MBRF), en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), sous le thème “Les villes de la connaissance et la cinquième révolution industrielle”.

M. Sekkouri prendra part à un atelier sur la construction des villes de la connaissance, qui examinera le rôle du développement économique dans la promotion de ces villes, le lien entre la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et le développement des villes, ainsi que le rôle du capital humain dans la construction des villes de la connaissance.

Le Sommet de la connaissance 2023 constitue une plateforme pour mettre en avant les idées, les visions et les meilleures pratiques, afin d’élaborer des solutions aux défis mondiaux. Il comprend des sessions-débats ayant trait à différents thèmes, tels que la vie dans le sillage de la cinquième révolution industrielle et les ODD.

L’événement est également l’occasion d’examiner le développement que connaît la biotechnologie, proposer des stratégies pour un monde sans déchets et mettre en lumière les principales innovations dans le domaine de la santé numérique.

Il s’agit également de présenter les principales solutions intelligentes dans le domaine de la sécurité alimentaire et agricole, ainsi que des solutions durables garantissant l’alimentation des générations futures.

Le Sommet abordera de manière approfondie les axes relatifs au renforcement du rôle de la connaissance dans la création des économies et des sociétés futures et aux techniques innovantes permettant de réaliser les ODD et de faire face aux défis mondiaux.

L’événement présentera les résultats de l’indice mondial de la connaissance 2023, fruit d’un partenariat entre la MBRF et le PNUD, et mettra en lumière les résultats des pays arabes dans cet indice.

En outre, le Sommet examinera les ODD liés à la lutte contre la pauvreté et la protection de la Terre, ainsi que les moyens de garantir la paix et la prospérité à l’ensemble des peuples du monde à l’horizon 2030.