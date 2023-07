Résilience agricole : Le Maroc et l’Australie veulent consolider leur coopération

Le Maroc et l’Australie ont exprimé, samedi à Rome, leur volonté de renforcer davantage la coopération bilatérale en matière de résilience agricole, un “défi partagé par les deux pays”.

En marge de sa participation à la 43e session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a examiné avec son homologue australien, Murray Watt, les moyens de renforcer la coopération agricole maroco-australienne, par le biais, notamment de la recherche scientifique et la formation sur les questions liées à la résilience de l’agriculture.

“Nous visons l’accélération de notre collaboration à plusieurs niveaux, en l’occurrence l’adaptation à la sécheresse et la résilience agricole”, a déclaré à la presse M. Sadiki, notant que “l’Australie est confrontée à la sécheresse, un défi auquel fait face également le Maroc”.