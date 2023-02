Réseaux : Les start-up ont l’embarras du choix

Ces dernières années, les réseaux d’investisseurs ont favorisé l’émergence d’écosystèmes créatifs dans plusieurs domaines comme l’éducation, les services, l’action sociale ou encore l’entrepreneuriat. La finalité principale de cette initiative est de contribuer à l’émergence de start-up dynamiques, qui fourniraient à leur tour produits et services se distinguant par leur qualité et leur innovation.

Pour Mehdi Alaoui, fondateur de La Startup Station, espace d’innovation pour les start-up, «on devrait voir émerger quelques success stories dans les années à venir. D’autant plus qu’une grande avancée en matière de facilitation d’accès des entreprises innovantes au financement est en train de s’opérer, alors que, jusque-là, il n’y avait pas de mécanismes financiers appropriés pour financer la phase d’amorçage des jeunes pousses».

Des tickets d’investissement allant de 100.000 à 1 MDH

Ceci étant, le DG de La Startup Station incite à plus d’initiatives. Son réseau appelé

Angels4Africa comprend plus d’une trentaine d’investisseurs d’Afrique, des états-Unis, du Moyen-Orient et d’Europe, qui contribuent à l’émergence des meilleures early start-up africaines. «C’est un bon moyen pour ces entreprises d’accéder facilement au financement et de répondre à leurs problématiques», note-t-il.

Autre structure importante sur la place, le MNF Angels (Maroc Numeric Fund) géré par MITC Capital. Le club compte de nombreux acteurs, actifs aussi bien dans le secteur des nouvelles technologies que dans l’industrie et ayant la capacité d’accompagner les start-up cibles avec des tickets d’investissement allant de 100.000 à 1 MDH.

Récemment, le fonds MNF II a étendu sa stratégie d’investissement pour inclure les start-up fondées hors du Royaume par les Marocains résidents à l’étranger.

Les start-up ciblées doivent compter au moins un fondateur de nationalité marocaine parmi leurs hommes clés et une filiale au Maroc, créatrice de valeur selon des critères en phase avec la stratégie de développement de la société mère.