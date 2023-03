RADEEJ : 460 MDH pour préserver l’eau potable sur les cinq prochaines années

La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Électricité et de gestion d’Assainissement liquide des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a investi en 2022 un montant de 67 MDH pour consolider le réseau d’eau potable à travers le renforcement des infrastructures, avec la réalisation de deux complexes hydrauliques, portant le nombre total des réservoirs à 44. A côté, elle a œuvré à l’équipement en eau potable des quartiers sous équipés dans les provinces d’El Jadida et Sidi Bennour, où ont été installés environ 100 km de canalisations et au renforcement et extension du réseau d’amenée et de distribution d’eau potable de la ville de Sidi Bennour avec environ 14,27 km de canalisations mises en place. L’établissement s’est impliqué également dans la sectorisation du réseau d’eau potable dans plusieurs quartiers de la ville d’El Jadida, tout en œuvrant à renouveler les stations de traitement et de pompage de l’eau potable dans la zone d’action de la Régie.

En application des dispositions de la circulaire du ministre de l’Intérieur relative à la gestion des ressources en eau, la Régie a élaboré un plan d’action permettant d’économiser de 15 à 20% de ressources en eau et ce, dans le cadre des mesures de réduction de débit durant la nuit.

Grâce à l’intensification des opérations visant à détecter et réparer les fuites, la RADEEJ a réussi, en une année, à économiser environ 330.000 m3 d’eau potable, outre les opérations se rapportant à l’investigation sur les infractions liées à l’utilisation illicite du réseau de distribution avec des acquis supplémentaires de près de 120.000 m3/an.

Dans le cadre de la même stratégie, la Régie a accordé dans son budget 2023 une importance particulière aux chantiers se rapportant au secteur de l’eau avec la programmation de 31 projets d’un budget d’environ 97 MDH. Ainsi et conformément au plan stratégique 2023-2027, Une enveloppe de 460 MDH a été allouée aux investissements dans le secteur de l’eau pour les cinq prochaines années.