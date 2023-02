Tanger Med. Rachid Houari : «Une capacité de 9 millions de conteneurs visée en 2025»

C’est dans son bureau du Tanger Med Port Center que Rachid Houari nous reçoit. Tout au long de l’entretien, celui qui est également directeur général de Medhub, insiste sur un point : au-delà du transbordement, vocation initiale du complexe portuaire, Tanger Med a un impact socio-économique considérable aux niveaux régional et national.

En 2022, le complexe portuaire a réalisé une croissance de 6% du trafic conteneurs. Peut-on toutefois parler de ralentissement, après une croissance de 20% l’année précédente ?

On ne peut pas véritablement parler de ralentissement, si l’on considère les volumes en valeur absolue. L’activité du complexe portuaire grandit de plus en plus, par conséquent une hausse de 20% sur un petit volume n’est pas plus importante qu’une progression de 6% sur de grands volumes. On ne peut rêver qu’un port jeune, qui a moins de 15 ans, continue à croître à un rythme de 20% chaque année. Le tonnage a atteint cette année 108 millions de tonnes (MT), après 100 MT en 2021. C’est un volume très important. Lorsque nous avons réalisé 100 MT, c’était comparable à la somme du tonnage réalisé par les 15 autres ports du Royaume. Avec 108 MT, Tanger Med réalise à lui seul désormais près de 55% du tonnage au niveau national. Si le complexe portuaire n’existait pas, le Maroc aurait continué à réaliser à peu près 100MT au lieu de 200 MT actuellement.

Dans ce tonnage, il y a beaucoup de transbordement et peu d’exportations marocaines…

Sur les camions TIR, nous avons traité cette année plus de 459.091 véhicules, en hausse de 13%. Le trafic des camions TIR, qui font l’aller-retour entre Tanger Med et Algesiras, est un vrai baromètre de l’économie marocaine : il n’y a pas de transbordement, c’est de la pure marchandise fabriquée au Maroc qui sort en Europe et des matières premières qui entrent au Maroc. C’est une activité très liée à l’industrie nationale et à la conjoncture, sachant que pratiquement 100% des camions TIR passent par Tanger Med. Le constat est le même pour les exportations des véhicules produits au Maroc : 478.589 véhicules neufs ont été manutentionnés en 2022, en croissance de 11% par rapport à l’année 2021.

Le complexe a-t-il atteint un plafond en termes de trafic de conteneurs ?

Je n’utiliserai pas le mot plafond, car nous avons des mises en service de nouveaux quais de traitement de conteneurs qui vont ouvrir dans les 2 années à venir. Le port Tanger Med 1, composé de deux terminaux à conteneurs TC1 et TC2 d’une capacité nominale de 1,5million de conteneurs EVP chacun, est en plein régime depuis 2014 avec une capacité de 3 millions de conteneurs EVP. Le port Tanger Med 2 a été inauguré en 2019 et composé des terminaux TC3 et TC4 sur 2.800 mètres de quai, dont 2.000 mètres sont déjà opérationnels. Les 800 mètres de quai restants seront mis en service en 2025, ce qui va porter la capacité globale du complexe portuaire à plus de 9millions de conteneurs EVP.

Des records de productivité ont été battus cette année…A quoi cela correspond-il ?

La barre record de 700.000 conteneurs EVP manutentionnés par mois a été dépassée cette année. Il s’avère que les plus grands armateurs mondiaux comme Maersk Line, CMA-CGM, Hapag Lloyd, MSC, ARKAS sont présents ici et parviennent à faire un peu plus sur chaque terminal que leur capacité théorique. Un armateur comme APM opère déjà dans 70 ports dans le monde. Et l’un de ses terminaux les plus performants dans son portefeuille est le TC1 du Port Tanger Med 1. C’est un terminal qui parvient à traiter plus de 2 millions de conteneurs EVP, alors que sa capacité nominale est de 1,5 million d’EVP. C’est presque 25% de plus. Cela est possible notamment grâce à une capitainerie et un pilotage de très haut niveau qui arrivent à faire entrer et sortir les navires dans des délais très courts, et grâce aux ressources marocaines qui opèrent dans les terminaux et qui ont développé une grande technicité. L’expertise développé dans ce complexe nous vaut aujourd’hui la confiance des plus grands armateurs.

Le complexe portuaire Tanger Med est aujourd’hui leader en Afrique et en Méditerranée sur le conteneur, et creuse même l’écart avec ses concurrents. Comment maintenir cette domination ?

Il faut éviter de se considérer comme dominant. Car le transbordement est un marché volatil, et il faut travailler très dur pour le garder. Oui, nous sommes numéro1 en Méditerranée depuis 3 ans, et leader en Afrique depuis 6 ans. Nous avons pris une belle avance, dans la mesure où le deuxième port de la Méditerranée, dont on connaîtra le nom prochainement, est de deux millions de conteneurs EVP derrière le complexe portuaire Tanger Med. Si l’on veut garder cette avance, il faut maintenir un service aussi irréprochable que possible au quotidien. Géographiquement parlant, le complexe portuaire Tanger Med est très bien situé, grâce à la vision royale. Il y a également les prérogatives qui ont permis à Tanger Med d’avancer vite avec les clients, en termes de signature de contrats, de facilités ou d’autorisations à donner. Il y a aussi l’engagement des professionnels dans la capitainerie, le pilotage et l’exploitation qui sont chaque jour à l’écoute des besoins des clients. Il ne faut pas oublier également qu’il y a une tarification adaptée à nos différentes activités.

Comment le port a-t-il transformé la région en quelques années ? Quel est son impact économique et social ?

Tanger Med, c’est aussi des zones industrielles et logistiques adossées au complexe portuaire (Renault Tanger Med, Medhub, Tanger Automotive City, Tanger Free Zone, etc.). Le port, c’est l’outil numéro un, et l’industrie et la logistique c’est ce qui se développe grâce à ce port. Aujourd’hui, un industriel qui vient investir au Maroc est d’abord rassuré par la stabilité et la sécurité dont jouit le Royaume, mais il regarde aussi les aspects liés au foncier, aux infrastructures, etc. Quand il trouve un port performant, cela lui donne envie d’investir vite. In fine, pour Tanger Med, l’objectif est aussi de créer des emplois, surtout dans l’industrie. Aujourd’hui, le complexe portuaire, en tant que tel, emploie environ 10.000 personnes. Mais derrière, les différentes plateformes industrielles de Tanger Med emploient, grâce aux nombreux investisseurs, plus de 80.000 personnes ! L’impact économique et social est considérable. Le complexe portuaire Tanger Med traite plus de 50% de l’import-export du Maroc en valeur, avec des produits de très haute qualité. Tanger Med est depuis parvenu à attirer près de 1.100 entreprises dans ses différentes zones industrielles, qui réalisent plus de 9 milliards d’euros à l’export.