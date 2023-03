Rabat : Akhannouch donne le coup d’envoi des travaux de la Conférence nationale sur le climat des affaires

Présidée par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, cette conférence a pour objectif de mobiliser les acteurs concernés autour de la feuille de route stratégique pour l’amélioration de l’environnement des affaires à l’horizon 2026, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Cette conférence réunit plus de 350 personnes, représentant toutes les parties prenantes concernées. Elle constitue une occasion de renforcer le dialogue public-privé et réaffirmer l’engagement de l’ensemble des acteurs à faire de l’amélioration de l’acte d’investir et d’entreprendre un levier incontournable pour la relance économique et le développement du Royaume.

Au programme de cette rencontre, trois panels pour enrichir les échanges entre les participants, à savoir «Un foncier compétitif et mobilisable au service de l’investissement productif», «Un environnement propice pour entreprendre et libérer le potentiel des TPME», et «Un choc de simplification pour optimiser le parcours de l’investisseur».

Cette conférence est aussi un moment fort pour présenter la nouvelle feuille de route stratégique pour l’amélioration de l’environnement des affaires à l’horizon 2026, mise en place par le gouvernement, en concertation avec les partenaires privés et publics, et orientée vers les chantiers stratégiques du Royaume.