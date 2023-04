Quelques adresses pour des soirées ramadanesques

Le Jardin de Ma Bretagne, Tour Hassan Palace, Gossip Beach ou tout simplement au bord de la mer, le mois sacré est aussi une occasion pour profiter d’une ambiance ramadanesque à l’extérieur. Chaque année, les restaurants de la place proposent des buffets soigneusement préparés et aux budgets différents. Il y a les indémodables comme Le Cabestan, Le Sofitel Tour Blanche, A ma Bretagne qui restent des hauts lieux de la gastronomie locale ou étrangère. Peu de restaurants peuvent encore se prévaloir d’une notoriété intarissable.

Malgré des prix élevés, ces endroits ne désemplissent presque jamais. Certains d’entre eux se démarquent du cadre classique des restaurants d’hôtels. Il faut aussi réserver quelques jours à l’avance.

Le Jardin de Ma Bretagne revient pour une nouvelle édition. Rahal Maître traiteur y propose un programme riche en animations culinaires et musicales.

Pour sa part, Le Gossip Beach accueille tous les jours ses clients pour un ftour avec une terrasse couverte et une vue imprenable sur l’océan. Le restaurant propose un ftour avec une grande variété de salades. Il dispose également d’un buffet marocain (briouates, pastillas, tajines, soupes…), d’un buffet libanais avec, entre autres, une panoplie de houmous (traditionnel, betterave et kale), kebe et falafel, mais également d’un buffet de desserts avec leurs fameux Cheesecakes (snickers, dulce de lèche, fruits rouges). La ville de Rabat propose également quelques adresses incontournables. L’hôtel Tour Hassan Palace propose deux formules «Ramadan Tea Time» et «Gourmande and healthy», avec une animation que ce soit au restaurant La Maison Arabe, à 650 DH, ou un buffet varié dans ses jardins andalous à 590 DH.

Dans la ville ocre, le Royal Mansour célèbre la diversité culinaire des régions du Maroc et invite ses convives à un voyage plein de saveurs : en plus des incontournables du Ramadan, chaque semaine, une région sera mise à l’honneur.

Le tout sera rythmé au son de la musique traditionnelle. Le groupe «Les Tétouannaises» animera les deux premières semaines. Il faut compter 700 DH par personne.

Le jardin de Ma Bretagne

Devenu un des lieux incontournables à Casablanca, le restaurant offre un grand buffet, le tout avec une vue imprenable sur l’océan Atlantique. Au programme : assortiment de quiches, nems, cakes et madeleines, cigares au fromage, crêpes sucrées ou salées, des spécialités marocaines, italiennes ou encore libanaises… Il faut compter 400 DH par personne.

Le Selman Marrakech

Le Palace vous propose une expérience culinaire unique et multi-sensorielle : des plats riches en saveurs. Le tout accompagné d’un live band et d’un duo andalou, suivi d’un After Ftour dans les jardins du restaurant Assyl. La soirée est suivie par une parade de pur-sang arabes. Le prix du ftour est de 980 DH par personne.

Dawliz Art & Spa

Situé au bord du fleuve Bouregreg, le Dawliz Art & Spa offre diverses spécialités (chhiwates, libanais, délices froids, poissons, tagines… ). La formule revient à 450 DH par adulte et de 250 DH par enfant de moins de 12 ans.