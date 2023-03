Que faire pour que les touristes allemands disent de nouveau «Ya !» ?

Un an après la réouverture de l’espace aérien, l’activité touristique continue de se développer sur la destination Maroc. Les chiffres enregistrés en termes d’arrivées et de nuitées confirment cette reprise. En accueillant 10,9 millions de touristes en 2022, contre 12,9 millions en 2019, le Maroc a ainsi récupéré 84% de son activité d’avant la pandémie.

Cependant, le redressement de l’activité reste relatif si l’on examine le trafic aérien par rapport à 2019. Sur la destination Agadir, les professionnels du tourisme déplorent une régression de plus de 50% de la desserte aérienne, tous marchés confondus, par rapport à la période précédant la pandémie. La perte d’importantes parts de marché sur le marché émetteur allemand est notamment l’une des conséquences de cette situation. À la fin de l’année 2022, ce marché émetteur a enregistré près de 31.000 arrivées et plus de 201.400 nuitées, des chiffres qui montrent que la situation est loin des performances et de l’évolution enregistrées entre 2014 et 2018.

Le voyagiste TUI résiste encore

Sur cette période, le marché émetteur allemand est passé de 81.241 à 129.189 arrivées de touristes à la fin de l’année 2018. Toujours entre 2014 et 2018, on observe une évolution des nuitées, passant de 531.163 à 949.022, représentant ainsi 58% des arrivées au Maroc en provenance du marché allemand. Le partenariat entre la chaîne Atlas Hospitality et le voyagiste allemand FTI était l’un des facteurs de cette évolution à Agadir. Aujourd’hui, le groupe TUI est quasiment le seul voyagiste pourvoyeur de touristes allemands dans la station balnéaire au bénéfice de son établissement, le Robinson Club. À noter qu’en janvier dernier, sur la destination Agadir, le marché allemand a généré 3.392 arrivées et 26.745 nuitées, selon les chiffres recueillis auprès des professionnels. En janvier 2019, ce même marché avait enregistré 8.341 arrivées et 67.370 nuitées.

Desserte aérienne et parts de marché réduites

En février, le programme hebdomadaire des vols en provenance d’Allemagne fait état de seulement cinq liaisons aériennes. Il s’agit de deux vols aller-retour le lundi de Tuifly GMBH reliant respectivement Agadir à Düsseldorf et à Francfort.

Le mercredi, une desserte de Ryanair relie Francfort et Hanovre à Agadir. Enfin, le samedi, une liaison de Ryanair entre Baden-Baden et Agadir et un vol aller-retour de Tuifly GMBH entre Francfort et Agadir sont prévus.

En comparaison avec la saison hivernale de 2018-2019, où 29 liaisons aériennes reliaient Agadir à différentes villes allemandes, le trafic aérien entre la capitale du Souss et l’Allemagne a considérablement diminué. Le marché allemand, qui occupait auparavant la troisième place en termes d’arrivées et de nuitées à Agadir, se fait désirer. Les professionnels du secteur se demandent comment relancer la dynamique et retrouver la situation d’avant la crise sanitaire.

Selon eux, la demande pour le produit Agadir existe véritablement sur le marché allemand. Ils estiment que les acteurs de la destination, tels que les réceptifs et les hôteliers, doivent réfléchir à la manière de remettre en place des charters pour mieux attirer ces touristes. Cependant, cette démarche nécessite le soutien financier de l’ONMT.