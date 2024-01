Produits alimentaires : Au cœur de la Filière M de Marjane

Marjane Group a entrepris depuis 2019 une démarche responsable et traçable à travers l’établissement de partenariats avec des producteurs et des éleveurs marocains, conformément à des cahiers des charges précis. Un engagement qui vise à mettre à la disposition du consommateur un produit sain, frais et abordable.

Le succès de cette initiative ne s’est pas fait attendre. La Filière M a enregistré une croissance notable avec une augmentation de 70% de son chiffre d’affaires depuis son lancement en 2019 et une offre élargie à 110 produits, contre 5 au démarrage. Aujourd’hui, la Filière M compte plus de 60 grands producteurs, dont 40% de petites exploitations.

Dans la région de Larache, plus précisément dans le douar Oulad El Ghoumari, se situe la ferme de fraises qui livre chaque année 300 tonnes de ces produits à Marjane, sans résidus de pesticides.

Étalés sur une superficie de 5 hectares et bénéficiant de conditions idéales pour cultiver ce fruit délicat, les champs sont soigneusement entretenus pour répondre aux normes exigeantes du cahier des charges.

«La fraise est un fruit très sensible qui exige des conditions climatiques très spéciales. La région de Larache est extrêmement favorisée au niveau national pour la production des fruits rouges, elle répond parfaitement aux critères de production grâce à son climat humide et grâce aussi à sa proximité du barrage Oued Al Makhazen», indique Fhamni Redouane, ingénieur agronome et producteur de fruits rouges pour la Filière M depuis 2019. Au sein de la ferme, les plants de fraises sont disposés soigneusement, prêts à suivre un processus méticuleux, allant de la fécondation des fleurs à la cueillette qui se fait par des femmes de la région.

La viande rouge n’est pas en reste. Et le processus de production est tout aussi rigoureux. La sélection des viandes passe par plusieurs étapes, notamment un «blind test» réalisé par un cabinet international pour évaluer la qualité de la viande rouge fournie par Bouhdidi Mohammed, éleveur et producteur pour la Filière M, qui détient un abattoir moderne dans la région de Meknès. «Nous menons un travail collaboratif qui met le consommateur au centre de nos préoccupations quotidiennes. Notre partenariat avec Filière M n’a pas seulement révolutionné notre approche de l’élevage, mais a également stimulé notre croissance, passant de 10 animaux par mois à 200», se félicite-t-il. Et de préciser : «Nous livrons deux bêtes par semaine à Marjane et 200 têtes de bœufs par mois, cet objectif est atteint grâce à un investissement de 5MDH».

Les loup bar de M’diq

La Filière M c’est aussi du poisson. À M’diq se trouvent les fermes d’élevage du loup bar fourni à Marjane grâce à un partenariat avec Chadli Housni, éleveur et producteur de poissons, et directeur général de Aqua M’Diq. «Au total, la ferme possède 14 cages, chacune renfermant 25 tonnes de poisson. Nous pêchons une ou deux tonnes chaque semaine en fonction de la commande, ce qui se traduit par une livraison totale de 400 kilos par semaine, atteignant jusqu’à 1.600 kilos par semaine», explique-t-il.

Selon ce producteur, le partenariat fructueux scellé avec Marjane lui a permis de réaliser ses meilleures ventes. «Nos poissons ont été les premiers produits certifiés. Cette collaboration, contrôlée par l’équipe de Marjane Group, contribue à la préservation de l’environnement tout en assurant la disponibilité de poissons frais, sains et traçables», affirme-t-il.

Conforté par ces résultats concluants, le géant marocain de la grande distribution compte intégrer de nouveaux produits à la Filière M. Après les légumes, les fruits, la viande et le poisson, Marjane planche en ce moment sur l’intégration des légumineuses mais aussi de la betterave.