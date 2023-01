Productivité agricole : L’OCP consacre 4 millions de tonnes d’engrais pour l’Afrique

Cette quantité représente « plus du double de celle fournie par l’OCP au continent en 2021 et plus d’un quart de la production totale prévue par le groupe », a ajouté Jamali, qui intervenait lors d’un panel consacré à la question des engrais, organisé ce jeudi au Centre international de conférences Abdou-Diouf CICAD de Diamniadio , à 30 km de Dakar, dans le cadre du Sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire, tenu à l’initiative de la Banque africaine de développement (BAD), du gouvernement du Sénégal et de la Commission de l’Union africaine.

En juillet 2022, l’OCP a lancé un programme d’envergure en mettant 550.000 tonnes d’engrais à la disposition de plusieurs pays africains, a rappelé le responsable de l’Office marocain.

« La sécurité alimentaire est peut-être l’un des plus grands défis auxquels nous devrons répondre collectivement », a souligné Jamali, relevant que « l’enjeu est double et consiste à assurer une productivité alimentaire suffisante, tout en répondant aux défis de la durabilité et de l’impact environnemental de nos systèmes de production ».

L’OCP, leader mondial sur le marché de la nutrition des plantes et premier producteur mondial d’engrais phosphatés, considère que l’amélioration des rendements à travers une utilisation raisonnée des engrais est essentielle pour répondre à ce défi, a-t-il ajouté.

La deuxième édition du Sommet Dakar, tenu sous le thème « Nourrir l’Afrique: Souveraineté alimentaire et résilience », s’est ouverte, mercredi, sous la présidence du chef de l’État sénégalais, Macky Sall, en présence d’une quinzaine de chefs d’État et de trois vice-présidents et de chefs de gouvernement, dont Aziz Akhannouch.

Le sommet est organisé sous l’égide de la BAD pour discuter des propositions concrètes et des stratégies pouvant permettre à l’Afrique d’atteindre la souveraineté alimentaire.

Il vise à permettre aux pays participants de défendre leurs stratégies de souveraineté alimentaire devant les bailleurs de fonds, afin d’obtenir des financements conséquents.

Près de 1.500 personnes prennent part à la rencontre qui prendra fin demain vendredi.