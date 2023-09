Primo-exportateurs : Le programme d’appui présenté aux opérateurs de la région Fès-Meknès

Organisée en collaboration entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services (CCIS) de la région de Fès-Meknès, cette rencontre a été l’occasion pour les acteurs économiques locaux aspirant à étendre leur présence sur les marchés internationaux d’explorer leurs options en matière d’exportation.

Dans une déclaration à la MAP, Hamza Benabdallah, président du CCIS Fès-Meknès, a expliqué que ce programme vise à fournir des financements et des subventions aux entreprises qui n’ont jamais exporté ou qui ont connu des niveaux d’exportation limités au cours des dernières années.

L’objectif du ministère de l’Industrie et du Commerce est de doubler le nombre d’exportateurs au Maroc, actuellement estimé entre 6.000 et 7.000. De fait, la CCIS Fès-Meknès cherche à intégrer un nombre important d’entreprises de la région pour bénéficier de cette initiative.

De son côté, Said Maghraoui Hassani, directeur de la Défense et de la Réglementation commerciale à la Direction générale du Commerce du ministère de l’Industrie, a ajouté que ce programme offre un soutien financier pouvant atteindre 1,5 million de dirhams par entreprise sur une période de deux ans, permettant ainsi aux bénéficiaires de développer leurs ventes sur les marchés internationaux, notant que cette initiative permettra l’accompagnement d’environ une centaine d’entreprises chaque année dans le but de renforcer la présence d’entreprises exportatrices au Maroc.

Rappelons que ce plan d’accompagnement cible spécifiquement les entreprises, y compris les coopératives, de droit marocain, œuvrant dans les secteurs de l’industrie ou des services, et dont le chiffre d’affaires moyen à l’exportation n’excède pas 5 millions de dirhams au cours des trois derniers exercices.