Proposant des débits beaucoup plus importants, une latence fortement réduite et une quasi-absence de la saturation des réseaux, la 5G est venue répondre à un besoin croissant des usages numériques, notamment pour des applications et solutions requérant une qualité irréprochable en termes de connectivité. Au Maroc, son lancement était prévu en 2023. Quelques jours nous…