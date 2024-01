La destination Agadir et région a bouclé l’année 2023 avec plus de 1,2 million d’arrivées, soit une hausse de 20,01% comparativement à 2022, selon le bilan établi par le Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa. En termes de nuitées, les établissements d’hébergement touristique classés d’Agadir et de Taghazout Bay ont réalisé plus de 5 millions…