Ouverture imminente du Technopark d’Essaouira

Le Technopark se prépare à l’ouverture de son nouveau site à Essaouira, conçu pour accueillir les start-up évoluant dans les secteurs du numérique, des technologies vertes et des industries culturelles. L’appel à candidatures pour l’accueil imminent des futures start-up et porteurs de projets vient d’être lancé.

Pour s’installer dans ce nouveau hub de l’innovation, les TPE et les start-up éligibles qui opèrent dans le domaine du digital, des green tech ou bien les industries culturelles peuvent déposer directement leurs dossiers de candidatures en ligne sur le site internet de Technopark.

“Cette cinquième nouvelle zone technologique aspire à devenir un levier de développement de l’entrepreneuriat et de l’innovation à l’instar des Technopark de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir grâce à son offre d’accompagnement sur mesure, ses infrastructures modernes prêtes à l’emploi et son réseau d’experts et de mentors multidisciplinaires», affirme Lamiae Benmakhlouf, directrice générale de la société de gestion MITC (Moroccan Information Technopark Company), citée dans un communiqué.

Technopark Essaouira s’étend sur une superficie exploitable de 2.350 m² avec une capacité d’accueil de 60 TPE, start-up et porteurs de projets. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’Administration pour le développement d’une offre d’accompagnement innovante de proximité au profit des start-up opérant dans le domaine du digital, du développement durable, des industries créatives, et à destination des entrepreneurs nomades.

A l’instar des autres zones technologiques, le Technopark d’Essaouira est doté d’un espace de coworking avec 35 positions modulables prêtes à l’emploi destinées aux start-up et aux entrepreneurs nomades, nationaux et internationaux, désireux de disposer d’une antenne locale ou un espace de travail plug and play.

A noter qu’en 2024, la stratégie d’expansion régionale prévoit l’ouverture de trois Technopark à Fès, Oujda et Tiznit.