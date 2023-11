ONMT : 2,5 millions de dirhams pour une étude sur le tourisme interne

«Tourisme interne : quel potentiel pour quel produit touristique», tel est l’intitulé de l’étude lancée par l’ONMT et qui vient de faire l’objet d’un appel d’offres international, pour un montant de 2,5 millions de dirhams.

Dans la documentation accompagnant l’appel d’offres, l’ONMT explique que cette étude de marché permettra de mesurer le potentiel des touristes nationaux et de mieux les connaitre, le but étant d’augmenter la part de marché du tourisme interne. Celle-ci est actuellement de 42% (contre 67% en France et en Espagne), fait savoir l’Office. Le tourisme national représente bel et bien le premier marché en termes de nuitées au Maroc, se situant ainsi en tête de liste de l’ensemble des marchés émetteurs, indique l’ONMT. Néanmoins, poursuit-il, la pandémie a révélé un potentiel plus important à saisir et, par conséquent, a démontré que la part de 42% est perfectible.

En effet, en 2021, alors que les frontières étaient fermées pour tous les voyages de loisirs, les Marocains ont été amenés à voyager dans leur pays pour leur estivage. «En cette année, la part des nuitées du tourisme national avait atteint 70% des nuitées dans les établissements hôteliers touristiques classés, souligne l’ONMT. En 2022, à la suite de l’ouverture des frontières, cette part a baissé de 28 points pour atteindre 42%. Où sont passés ces touristes manquants ?», s’interroge l’Office.

L’étude devra notamment permettre une meilleure connaissance des touristes nationaux afin de leur offrir le produit touristique et les attractions adéquats qui répondront à leurs besoins, et ce, grâce à la réalisation d’une segmentation marketing efficace. Elle doit aussi quantifier le potentiel des touristes nationaux et définir l’investissement nécessaire pour transformer ce potentiel en touristes effectifs consommateurs du produit touristique marocain.

À noter que l’étude de marché devra être réalisée dans un délai de 120 jours.