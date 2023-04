ONCF : Le chiffre d’affaires dépasse la barre des 4 milliards de dirhams

Le Conseil d’Administration de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), réuni vendredi à Rabat sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a fait état de la confirmation de la reprise et de la performance des différentes activités de l’Office durant l’année 2022.

“Le comportement des différentes activités de l’Office s’est inscrit, au cours de l’année 2022, dans la confirmation de la performance soutenue amorcée depuis la reprise post COVID. L’activité de transport des passagers en est parfaitement témoin. Elle a enregistré une reprise remarquable par rapport à 2021 en renouant, voire dépassant la performance avant COVID. A fin Décembre 2022, tous les indicateurs affichent une amélioration considérable”, indique un communiqué de l’ONCF.

Les offres de transports, les prestations et les services proposés tant en gare qu’à bord des trains toutes catégories confondues, semblent bien répondre aux attentes des voyageurs et se sont traduits par un nombre de clients transportés qui s’est amélioré de 33% en passant de 34,5 millions en 2021 à près de 46 millions en 2022 (38,3 millions de voyageurs transportés en 2019, avant COVID), générant un chiffre d’affaires en progression de 42% à 2,2 milliards de dirhams (MMDH) durant l’année écoulée, précise la même source.

Al Boraq illustre bien les performances de l’activité ferroviaire voyageurs. A peine 4 année après sa mise en exploitation, il a déjà offert une mobilité innovante et durable à plus de 4,2 millions de passagers en 2022 (soit +60% par rapport à 2021), avec un taux de régularité de 96,3% et a généré un chiffre d’affaires en constante amélioration de 562 millions de dirhams (MDH), soit +63% par rapport à 2021. Etant entendu que les trains Al Boraq sont passés courant 2022 en mode green, alimentés par une énergie éolienne verte, représentant plus de 25% de la consommation énergétique globale de l’Office.

Quant au transport des marchandises, il a continué en 2022 à faire preuve d’une forte résilience enregistrant globalement une amélioration soutenue de ses indicateurs. Plus de 20,9 millions de tonnes de marchandises transportées au cours de 2022 et un chiffre d’affaires de 1,7 MMDH (avec un chiffre d’affaires record du fret ferroviaire dépassant les 634 MDH, soit +19% comparativement à 2021).

La bonne reprise de l’activité voyageurs et la résilience des activités de transport des marchandises ont permis à l’Office de réaliser en 2022, un chiffre d’affaires dépassant pour la première fois le cap des 4 MMDH contre 3,6 MMDH en 2021 (soit +13%). Ces voyants au vert, confortent l’ONCF dans sa stratégie pour un meilleur rééquilibrage entre ses différents pans d’activité.

En 2022, l’Office a dégagé un EBITDA de 1,4 MMDH, en hausse de 39% par rapport à 2021 et ce, grâce aux bonnes performances des activités mais aussi grâce à la politique de maitrise des charges en dépit du contexte marqué par une inflation des prix de matières et d’énergie. Le Directeur Général a précisé également que les résultats financiers de l’Office ont marqué une évolution remarquable aussi bien par rapport à l’exercice précédent que par rapport aux prévisions budgétaires arrêtées et ce malgré le poids des charges de capital liées au développement des infrastructures et de l’impact des provisions liées aux fluctuations de change. Hors ces éléments, le résultat net de l’Office est bénéficiaire de 587 MDH, reflétant la réelle performance de l’ONCF.