Offshoring : Telus International s’installe au Maroc et crée 500 emplois

Le groupe canadien Telus International a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle de son bureau à Casablanca. Cette implantation s’inscrit dans le cadre du plan expansion de l’entreprise canadienne en Afrique.

«Le Maroc est un carrefour pour les services d’affaires en pleine croissance, connu pour son bassin de talents exceptionnels composé de jeunes extrêmement compétents dans le numérique. Depuis le début de nos démarches de recrutement cette année, nous avons réussi à embaucher plus de 500 membres de l’équipe, dont 95% sont tout à fait trilingues et capables de soutenir nos clients et leur clientèle en français, en anglais et en arabe», a déclaré Anthony Lacopo, vice-président de Telus International au Maroc.

Le bureau de Telus au Maroc, d’une superficie de 7.500 mètres carrés répartis sur sept étages, ouvrira ses portes en trois phases, dont la dernière devrait se terminer au cours du troisième trimestre de 2024. Une fois achevé, le bâtiment pourra accueillir plus de 800 employés.