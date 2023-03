Hydrogène vert : OCP, fer de lance de la stratégie marocaine

Alors que plusieurs groupes internationaux sont sur le qui-vive, le Groupe OCP a d’ores et déjà affiché son positionnement clair par rapport à la filière de l’hydrogène vert. Un positionnement annoncé quelques jours après l’appel royal d’élaborer, «dans les meilleurs délais», une offre Maroc opérationnelle et incitative, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l’hydrogène vert au Royaume. Le 3 décembre 2022, Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP, a présenté devant le Roi Mohammed VI un projet d’investissement vert très ambitieux de près de 130 MMDH sur la période 2023-2027 devant permettre, à terme, d’alimenter l’ensemble de l’outil industriel en énergie verte. Un projet où la composante hydrogène vert figure parmi les axes stratégiques.

L’ammoniac vert près de Boucraâ

En effet, le géant mondial des phosphates prévoit des investissements importants dans le dessalement d’eaux de mer (560 millions de m3) ainsi que la production d’un million de tonnes d’ammoniac vert. Ces investissements permettront à l’OCP d’atteindre la neutralité carbone en 2040.

Pour sa production d’ammoniac vert, le Groupe a identifié un site près de son gisement de Boucraâ, non loin de Sebkha Tah, située dans la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, au sud de la ville de Tarfaya. Le complexe d’ammoniac vert, d’une capacité de production d’un million de tonnes, comprendra une usine d’électrolyseurs d’hydrogène, une station de dessalement d’eau de mer de 60 millions dem3, en plus d’une ferme solaire photovoltaïque de 1,2 GW et un parc éolien de 2,6 GW. «L’industrie marocaine des phosphates importe actuellement 2 millions de tonnes d’ammoniac par an. Grâce à la production d’hydrogène vert, elle va pouvoir produire de l’ammoniac synthétique. À travers ce projet d’envergure, le Groupe OCP pourra, à terme, améliorer sa compétitivité et devenir exportateur d’ammoniac synthétique», a souligné le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans son avis sur la transition énergétique du Royaume, publié en 2020.

Le Groupe OCP constituera ainsi une locomotive à travers ce premier projet près de Boucraâ. Pour la réussite de ce site, il a initié un cluster autour de l’hydrogène vert pour l’établissement notamment d’une technologie compétitive et fiable. En partenariat avec l’Institut de recherche en énergie solaire et en énergies nouvelles (IRESEN) et l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), le Groupe a mis en place la plateforme technologique Green H2A dédiée à la recherche & développement et à l’innovation dans la filière de l’hydrogène vert et ses applications (Power-To-X).

Cette infrastructure, première à l’échelle africaine, a pour ambition de jouer un rôle majeur dans le déploiement industriel de la filière de l’hydrogène vert et de ses applications au Maroc. Elle permettra d’investiguer, tester, démontrer, adapter au contexte local et mettre à l’échelle les technologies innovantes de ce secteur porteur. Aux côtés de la Commission nationale de l’hydrogène vert et du cluster Green H2 Maroc, Green H2A constitue ainsi un maillon structurant de l’écosystème de l’hydrogène vert au Maroc. «La production de l’hydrogène vert est une valeur ajoutée à la production d’électricité de source renouvelable, en particulier sa transformation en produits à plus forte densité énergétique et à fort potentiel économique, qui répondra à une demande mondiale importante en molécules vertes permettant de se rapprocher d’une neutralité carbone. Ceci représente une réelle opportunité pour notre pays et un marché potentiellement prometteur pour notre groupe industriel», avait déclaré Abdelaziz El Mallah, directeur exécutif industriel du Groupe OCP, à l’occasion du lancement de cette plateforme.

Le cluster Green H2A livre ses premiers projets

L’un des premiers projets de la plateforme Green H2A est un pilote préindustriel de production de 4 tonnes par jour d’ammoniac vert, équipé d’une capacité d’électrolyse de 4MW, dont 2MW PEM et 2MW Alcalin. Laplateforme, qui sera située dans le cœur du site industriel de Jorf Lasfar du Groupe OCP, sur une superficie initiale de 5 ha, sera dotée d’autres pilotes et démonstrateurs outdoor à venir, et sera munie d’un bâtiment abritant des laboratoires indoor, ainsi que les bureaux des chercheurs.

La composante énergétique est au cœur du nouveau programme d’investissement vert du Groupe OCP. Ce dernier souhaite alimenter l’ensemble de son outil industriel en énergie verte d’ici 2027. Dans ce sens, toute la production d’électricité sera issue de sources éolienne, solaire, hydro-électrique et cogénération. Cette énergie décarbonée permettra non seulement de renforcer les avantages compétitifs du Maroc, mais également d’alimenter les nouvelles capacités de dessalement d’eau de mer pour répondre à la fois aux besoins du Groupe, mais aussi à fournir en eau potable et en irrigation les zones riveraines des sites OCP. En plus de contribuer à l’émergence d’une filière marocaine, l’investissement dans l’hydrogène vert – ammoniac vert – permettra au mastodonte des phosphates d’entrer en force dans le marché des engrais verts et des solutions de fertilisation adaptés aux besoins spécifiques des différents sols et cultures.

Dessalement, un choix stratégique pour OCP

OCP fait de plus en plus appel au dessalement d’eau de mer pour couvrir la totalité des besoins additionnels requis par son programme de développement industriel.

Le complexe Jorf Lasfar est ainsi alimenté depuis 2016 par une usine de dessalement d’une capacité annuelle de 25 millions de mètres cubes. Une extension, en cours, de la station doit porter sa capacité à 40 millions de mètres cubes par an. Les travaux d’une usine supplémentaire de 50 millions de mètres cubes viennent également d’être lancés.

Pour Safi, le dessalement de près de 30millions de mètres cubes est également prévu. À Laâyoune, une station d’une capacité de 8 millions de mètres cubes est prévue pour répondre aux besoins en eau de Phosboucraâ, s’ajoutant à une station actuelle de 1,4 million de mètres cubes.