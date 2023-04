OCP décroche un prêt de 100 millions d’euros pour la construction de quatre centrales solaires

L’IFC et le Groupe OCP consolident leur partenariat dans le cadre d’un accord de « prêt vert » pour la construction de quatre centrales solaires dans les villes minières de Benguérir et de Khouribga. Elles devraient alimenter les activités industrielles d’OCP au Maroc, et permettront ainsi au groupe de réduire son empreinte carbone et d’accroitre sa production d’engrais verts.