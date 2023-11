OCP affiche un fort rebond de rentabilité au 3e trimestre 2023

«Les résultats d’OCP sur les neuf premiers mois de 2023 ont été renforcés par la performance du Groupe au troisième trimestre, marquant un rebond significatif de la rentabilité par rapport au deuxième trimestre. Les conditions de marché favorables, amorcées en août, ont persisté tout au long du mois de septembre et se sont poursuivies au quatrième trimestre, avec une hausse progressive des prix des produits phosphatés, soutenue par un renforcement de la demande dans les principales régions importatrices. Grâce à ses avantages concurrentiels, notamment sa flexibilité industrielle, son agilité commerciale et son leadership en termes de coûts, OCP a réussi à gérer efficacement son carnet d’ordre avec des achats importants. Ainsi, le Groupe a su pleinement tirer parti de l’amélioration des prix, transformant une augmentation séquentielle de 22% du chiffre d’affaires au troisième trimestre en une augmentation de plus de trois fois de l’EBITDA par rapport au second trimestre de l’année», se félicite Mostafa Terrab, président-directeur général d’OCP.

«Les ventes d’engrais phosphatés ont constitué 69% du chiffre d’affaires au cours des neuf premiers mois de 2023, en progression par rapport aux 65% enregistrés en 2022. Il est à noter que le Groupe a maintenu un fort intérêt pour le TSP, un engrais très prisé pour la fertilisation des cultures légumineuses. La première des trois nouvelles lignes de production d’engrais, achevée au deuxième trimestre, est actuellement en phase de montée en puissance pour la fabrication de TSP. Les deux lignes supplémentaires devraient être opérationnelles début 2024. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans l’approche modulaire d’OCP pour étendre ses capacités, adaptée en fonction des besoins du marché», note le patron du groupe.

Les chiffres clés à fin septembre 2023 révèlent un chiffre d’affaires de 61.035 millions de dirhams, en baisse par rapport aux 89.538 millions de dirhams enregistrés à la même période en 2022. L’EBITDA s’élève à 17.179 millions de dirhams, avec une marge d’EBITDA de 28%. Les dépenses d’investissement ont atteint 17.830 millions de dirhams, comparées aux 15.226 millions de dirhams de l’année précédente.

L’impact de la baisse des prix atténué

Sur le plan opérationnel et financier, les prix mondiaux des engrais phosphatés ont connu une reprise progressive au troisième trimestre, soutenue par la réduction des exportations chinoises et la demande croissante sur les principaux marchés. La décision du département américain du Commerce, réduisant considérablement les droits compensateurs sur les importations d’engrais phosphatés marocains aux États-Unis, a été saluée par OCP.

Malgré une diminution du chiffre d’affaires des engrais due à la baisse des prix, OCP a réussi à atténuer l’impact grâce à l’augmentation des volumes d’exportation, particulièrement en Amérique du Sud et en Europe. La marge brute s’élève à 32.186 millions de dirhams, témoignant des coûts élevés des stocks antérieurement constitués et de l’accumulation significative en 2022.

L’EBITDA sur les neuf premiers mois de 2023 atteint 17.179 millions de dirhams, montrant une résilience remarquable dans un contexte économique complexe. OCP reste un acteur clé dans le secteur des engrais, démontrant son engagement envers l’efficacité opérationnelle et la flexibilité face aux défis du marché mondial.