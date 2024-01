Nigeria : OCP Africa renforce sa collaboration dans le domaine agricole

Le renforcement de la collaboration dans le domaine de l’agriculture a été au cœur des discussions récemment entre l’Etat d’Akwa Ibom, dans le sud-est du Nigeria, OCP Africa, filiale du Groupe OCP, leader mondial de la production et de l’exportation des phosphates, et l’Autorité souveraine d’investissement du Nigeria (NSIA).

La réunion stratégique, qui a été tenue à la demande du gouvernement de l’Etat d’Akwa Ibom entre ce dernier, l’équipe OCP Africa Nigeria et la NSIA, avait comme objectif de discuter de l’avancement des projets industriels en cours et de renforcer la collaboration dans le domaine de l’agriculture.

La rencontre, qui a connu la participation de hauts responsables gouvernementaux et des représentants des deux entreprises, a été hautement productive.

A cette occasion, le gouverneur de l’Etat d’Akwa Ibom, Umo Eno, a exprimé ses sincères remerciements à OCP Africa pour les différentes actions menées précédemment dans la région, relevant que les projets et initiatives antérieures ont contribué de manière significative au développement économique et social de l’État.

Le gouvernement de l’Etat d’Akwa Ibom a également exprimé sa volonté de renforcer davantage cette collaboration fructueuse.

Lors de cette réunion, les parties ont échangé des informations sur l’avancement du projet industriel en cours dans l’Etat d’Akwa Ibom, ajoutant que des progrès significatifs ont été réalisés.

Toutes les parties se sont engagées à continuer à travailler ensemble pour assurer la réalisation réussie de ce projet d’envergure.

Par la même occasion, une attention particulière a été accordée au développement de la filière agricole, en mettant l’accent sur la chaîne de valeur de l’huile de coco.

Les parties ont discuté des mesures nécessaires pour mettre en place une chaîne de valeur complète, de la production et de la transformation à la commercialisation.

Des initiatives telles que la formation des agriculteurs locaux, l’accès aux intrants agricoles de qualité et le renforcement des capacités techniques ont été identifiées comme des éléments clés pour assurer le succès de cette initiative.

Les participants ont aussi exprimé leur volonté de renforcer davantage leur collaboration à l’avenir, soulignant l’importance de développer des partenariats stratégiques solides pour stimuler la croissance économique durable et créer des opportunités d’emploi dans la région.

Les parties ont convenu d’explorer d’autres domaines de coopération potentiels, tels que la recherche et le développement, les infrastructures agricoles et la promotion de l’entrepreneuriat agricole, afin de maximiser les avantages mutuels.

La réunion s’est conclue sur une note positive, avec l’engagement ferme de toutes les parties à poursuivre leur collaboration étroite et à concrétiser les opportunités de développement économique et social offertes par les projets industriels en cours et la collaboration dans le domaine de l’agriculture.