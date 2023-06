Le mouton en un clic, les plateformes de vente en ligne font boom

Les plateformes de vente en ligne des moutons refont surface pour confirmer, encore une fois, une tendance en pleine croissance au Maroc.

Flaha.ma, sardi-chaouia.com ou encore MyANOC, ce sont là quelques exemples de plateformes qui ont été créées ces dernières années et se sont fait un nom sur le Net. Elles se sont spécialisées à la fois dans l’agriculture et l’élevage des ovins (moutons Sardis) et bovins (veau et génisse) ou encore dans l’intermédiation entre les éleveurs et les clients.

Les ménages ont désormais la possibilité de choisir et d’acheter leur mouton en ligne, grâce à ces plateformes qui proposent différents moyens de paiement (en ligne, par carte ou en espèce à la livraison).

Ces sites marchands ont su répondre à la demande à l’approche de l’Aïd en proposant des services personnalisés, des garanties de qualité et même des options de livraison à domicile.

De même que de nombreux services complémentaires ont été lancés par ces plateformes, tels que l’entretien et l’engraissement des moutons avant leur vente, garantissant ainsi leur bonne santé et leur qualité.

Les utilisateurs peuvent également visualiser les photos, les vidéos et avoir des descriptions détaillées des moutons disponibles, facilitant ainsi la recherche de ceux correspondant à leurs préférences.

À noter également que les ovins et les caprins mis en vente proposés par certains sites respectent les normes sanitaires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et bénéficient d’un label, représentant ainsi un gage de qualité.

Cependant, malgré ces avantages, le manque de confiance de la part des acheteurs en ligne plane sur le commerce électronique des moutons.

Dans certains cas, les vendeurs ont recours à des pratiques dolosives ou encore commettent des erreurs sur la valeur, ce qui est assimilable à de l’escroquerie, dans l’unique but d’écouler un maximum de têtes de bétail.