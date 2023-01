Nadia Ben Bahtane, bien dans la peau d’une sirène des mers

Première nageuse marocaine à traverser le détroit de Gibraltar à la nage en 2015, Nadia Ben Bahtane fait partie d’une communauté restreinte de nageurs en eau libre.

Après avoir essayé plusieurs disciplines, c’est tout naturellement vers la natation qu’elle s’oriente. Elle compte à son actif plusieurs compétitions de nage en eau libre, des marathons et semi-marathons mais aussi des distinctions. En 2013, elle a été désignée Open Water Swimming Woman Of The Year par l’Organisation internationale des courses en eau libre.

Dernier exploit en date, elle a relié Taghazout à Agadir à la nage l’année dernière, soit près de 24 km en haute mer. La performance s’inscrit notamment dans le cadre du projet Pink Wave initié par la sportive engagée, qui, au-delà de l’action sportive, poursuit sa noble cause de lutte contre le cancer. Mère de deux filles, elle sait également jouer l’équilibriste entre les challenges sportifs et professionnels. Pour elle, chaque activité a ses horaires. Son secret est de chercher l’inspiration auprès de son entourage mais aussi auprès d’icônes du monde du sport.

«Le plus bel exemple a été celui de Diana Nyad, une Américaine de 64 ans qui a réalisé la traversée entre Cuba et la Floride à la nage, et ce, après plusieurs tentatives durant sa vie. Une vraie leçon d’abnégation, de courage et d’humilité», raconte-t-elle lors de ses innombrables interventions sur le monde du sport. Autant ces valeurs servent sur le plan sportif, autant elle les vit également dans son milieu professionnel, car gérer un projet professionnel a les mêmes objectifs qu’un projet sportif. Bien évidemment, les motivations sont les mêmes : décrocher d’un monde stressant, gérer les imprévus, relever des défis en permanence. Mais la course vers ces objectifs nécessite une organisation stricte, beaucoup de rigueur et surtout le soutien de son entourage, privé et professionnel.

Cela passe aussi par des moments de solitude, de souffrance et de remise en question. En d’autres termes, chercher ce second souffle. Et c’est dans le psychique qu’elle arrive à puiser cette énergie et aller au bout de ses objectifs.

Du choix pour l’équipement

Castelli, Orca, Zerodi, Nabaiji…, les références ne manquent pas. Pour les débutants, privilégier les combinaisons à 5 mm d’épaisseur. Prévoir également un bonnet, des lunettes et une bouée. Le coût de l’équipement total peut aller de 600 DH pour une tenue standard à plus de 3.000 DH pour une marque professionnelle.

Des sites pour faire trempette

Nador, Taghazout, Dakhla ou Essaouira…, le Maroc regorge de belles plages pour faire de la nage en eau libre. Il faut simplement s’informer des conditions météo avant de s’y aventurer. Les lacs sont également propices pour s’exercer, notamment le lac Lalla Takerkoust, le lac d’Ifni ou encore Bin El Ouidane à Beni-Mellal.

Une compétition avec des pros

Pour les amateurs de la nage en eau libre, le Morocco Swim Trek, compétition de natation internationale, représente une belle occasion pour se frotter aux professionnels. La prochaine édition est prévue du 28 novembre au 3 décembre 2023 dans la lagune de Dakhla avec au programme 4 épreuves de nage de kilométrage différent.