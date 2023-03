Mobile World Congress : bienvenue dans un monde intelligent

Dans les allées du Fira Gran Via qui abrite l’édition 2023 du Mobile World Congress, un constructeur se distingue. Il s’agit de la marque chinoise Huaweï présente en force avec une délégation rassemblant environ 2000 personnes sans compter ses invités venus des quatre coins de la planète.

Son stand d’exposition a été conçu autour du concept « Un avenir intelligent, plein d’espoir ». L’opérateur y dresse le portrait d’une nouvelle ère plaçant l’économie numérique au coeur des préoccupations.

Tout au long de l’événement, Huawei présente ses dernières innovations et solutions technologiques. Des nouveautés qui offrent une expérience 5G ultime, une connectivité haut débit premium et intelligente.

« Les offres de Huawei témoignent d’un engagement clair en faveur de l’innovation dans le cadre du développement de l’ère de la 5.5G, créant ainsi de la valeur pour les clients et stimulant le déploiement de l’économie numérique », indiquent les responsables de la société.

Dans le prolongement du concept de Huawei « Striding Towards the 5.5G Era » présenté en juillet 2022, l’entreprise chinoise met en avant les cinq caractéristiques majeures de l’ère 5.5G expériences à 10 Gbps, interconnexion à scénario complet, détection et communication intégrées, réseaux de conduit autonome L4 et TIC vertes.

Son plan commercial GUIDE, qui combine à la fois la 5G et la 5.5G, reflète la manière dont l’évolution des TIC continuera de se développer pour apporter davantage de valeur. « Avec nos clients et nos partenaires, nous continuerons à innover, à construire une connectivité intelligente et à redéfinir le digital », ajoute un communiqué de la marque chinoise.

De son côté, la division Entreprise de Huawei a profité de cet événement mondial pour présenter une cinquantaine de solutions innovantes pour ne citer que la « Intelligent Simplified Campus Network Solution », une série de solutions de centres de données innovants et de strategies commerciales pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Quant aux appareils, Huawei présente ses nouvelles séries HUAWEI Mate 50, HUAWEI WATCH Buds et HUAWEI WATCH GT Cyber, qui regorgent d’innovations dans des domaines tels que l’imagerie mobile, le fitness et la santé ainsi que le bureau intelligent.

De quoi séduire les principaux opérateurs téléphoniques mondiaux ainsi que les opérateurs conscients des opportunités offertes par l’internet des objets…