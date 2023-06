Mines : CMT décroche six nouveaux permis de recherche

La Compagnie minière de Touissit (CMT) informe ce mercredi le marché qu’elle s’est vue attribuer six nouveaux permis de recherches pour toutes substances, d’une superficie totale de 96 km², situés dans la province d’Azilal.

Un communiqué de la compagnie cotée à la Bourse de Casablanca souligne que ces six nouveaux permis lui permettent «de consolider son patrimoine minier autour de la province d’Azilal» où elle détient une licence d’exploitation et sur laquelle elle développe son nouveau projet de cuivre, le projet Tabaroucht. L’entreprise rappelle à ce propos que la réalisation de l’étude de faisabilité et le lancement des travaux d’ingénierie de base préalables au démarrage de la construction de l’usine ont déjà été initiés.

«L’augmentation des titres miniers détenus (concessions, permis d’exploitation ou permis de recherche) s’inscrit fortement dans le plan Maroc Mines 2021-2030 et contribue ainsi au renforcement de l’attractivité du secteur minier marocain et à la croissance de l’économie du pays. Cette étape confirme la stratégie de développement de notre groupe tant sur le Royaume qu’à l’international», a déclaré Luc Gerard, PDG de CMT.

Pour rappel, CMT est leader au Maroc dans la production des concentrés de plomb argentifère de haute qualité. Elle produit en outre des concentrés de zinc argentifère. Filiale d’Auplata Mining Group, un groupe minier polymétallique d’exploration et d’exploitation minières coté à la Bourse de Paris, CMT dispose de 4 sites de production et emploie 486 personnes à travers le Maroc.