Mehdia : 20 MDH pour la nouvelle halle aux poissons

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki a lancé, ce lundi, les travaux de construction de la nouvelle halle aux poissons de Mehdia. Celle-ci devra mobiliser un investissement de 20 millions de dirhams.

Située dans le port de Mehdia sur une surface globale de 1.460 m², la nouvelle halle sera dotée d’espaces d’identification et d’exposition pour la vente et l’expédition, d’une chambre froide pour une meilleure préservation de la qualité des produits de la pêche et des locaux techniques et administratifs. Le projet prévoit également l’aménagement d’une partie de la halle actuelle en unités de gestion des contenants normalisés (UGCN) sur une superficie de 260 m2 ainsi qu’un local de vente du poisson pélagique, avec un pont bascule sur une superficie de 160 m 2.

Il est à noter que la construction de cette nouvelle halle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la filière de la pêche côtière dans la région de Rabat-Salé- Kénitra, ainsi que dans la modernisation des structures d’accueil et de commercialisation des produits de la pêche au port de Mehdia.

“C’est un chantier très important pour structurer la distribution et la commercialisation des produits de la mer au niveau de la région, ajouter de la valeur et permettre la traçabilité en ce qui concerne le suivi des poissons sur les plans sanitaires et de qualité à travers des technologies digitales”, a notamment souligné le ministre, indiquant que le volume débarqué l’année dernière au niveau de Mehdia est de près de 11.000 tonnes de poissons.