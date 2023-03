Matériaux de construction : Le Maroc peut gagner 21 MMDH en substitution aux importations

Le Maroc peut gagner 21MMDH en substituant ses importations en production locale de matériaux de construction. C’est ce que révèle une étude de l’Office des changes qui estime que le Royaume pourrait même prétendre à devenir acteur sur les marchés internationaux. Or, quand on sait que ce marché pèse dans les 600 milliards de dollars, le document note qu’un objectif réaliste et réalisable à l’horizon 2026 serait d’atteindre une part de marché de 0,5%. Ce qui permettra à l’économie nationale de multiplier par 6 ses exportations en la matière avec un volume global de 3 milliards de dollars, alors qu’on est à peine à 580 millions de dollars actuellement.

Mais, cela devra passer, entre autres, par la transformation des process industriels, en les rendant moins énergivores et plus sobres en carbone, mais aussi la production de produits à forte valeur ajoutée.