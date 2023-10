Marrakech : La Commission européenne veut faire avancer ses négociations pour l’Afrique

La Commission européenne est fortement représentée aux Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) à Marrakech, dans l’ambition de faire avancer les négociations sur des questions vitales pour l’Afrique, a indiqué sa porte-parole jeudi à la presse.

“Le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, et les commissaires Mairead McGuinness, Paolo Gentiloni et Jutta Urpilainen prennent part à cette grand-messe de la finance mondiale avec l’ambition de faire avancer les négociations sur des questions vitales pour l’Afrique comme la dette, le changement climatique et le développement”, précise la même source.

“Les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI ont lieu sur le sol africain pour la première fois depuis cinquante ans, et nous devons profiter de cette opportunité unique pour faire progresser les négociations en cours sur ces questions”, a insisté la porte-parole.

“Nous sommes fermement déterminés à poursuivre nos efforts pour mettre en œuvre le Cadre commun du G20 sur le traitement de la dette de manière plus prévisible, plus rapide, plus ordonnée et plus coordonnée”, a-t-elle expliqué.

L’Union Européenne, a-t-elle ajouté, est préoccupée par “la vulnérabilité croissante due à l’endettement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui a été accentuée par la pandémie de Covid-19 et aggravée par le conflit russo-ukrainien, notamment son impact sur les prix des denrées alimentaires et de l’énergie”.