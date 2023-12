Maroc-Suisse : Vers un renforcement des échanges commerciaux

Cette rencontre a réuni les représentants des différents groupements professionnels partenaires du programme au Maroc, à savoir l’ASMEX, la FENIP (Fédération Nationale des Industries de la Pêche) et l’AMITH (Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement), qui ont ainsi présenté leur bilan de coopération avec SIPPO au cours de l’année 2023 et ont partagé leur vision, leur feuille de route et leurs objectifs et actions pour les prochaines années. Les axes liés à la durabilité, la digitalisation, le développement des synergies entre les BSO (organisations de soutien aux entreprises) accompagnées par le SIPPO a caractérisé les actions proposées pour les années à venir.

Des propositions ont été émises à la fin cette réunion. Elles consistent à renforcer la synergie entre les BSO accompagnées par le SIPPO à travers le monde pour échanger autour des meilleures pratiques et promouvoir l’inclusion du secteur de l’artisanat qui mériterait d’être accompagné pour saisir les opportunités qui existent sur le marché suisse. Il s’agit également de la nécessité de disposer de plateformes logistiques qui pourraient aider les exportateurs marocains à livrer dans les délais requis le marché suisse et notamment les produits périssables et de programmer une semaine du Made in Morocco en Suisse afin de promouvoir les produits marocains auprès des importateurs et des consommateurs suisses.

La réunion, présidée par le président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, a été marquée par la présence de Clément Graf, Chef du SIPPO GLOBAL, Nathalie Marville Dozen, cheffe de mission adjointe et de coopération à l’ambassade de Suisse au Maroc, Karim El Haoud, Représentant du programme SIPPO au Maroc et Messieurs Didier Krumm, directeur de Swisscontact au Maroc, Christophe de Figueiredo, président de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc, et des représentants de Morocco Foodex et de l’AMDIE.