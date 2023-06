Maroc-Inde : Les relations, tous domaines confondus, vont bon train

Le Maroc et l’Inde partagent les mêmes vues concernant plusieurs sujets d’actualité régionale et internationale et sont nourris d’une ferme volonté de développer leurs relations, tous domaines confondus, a souligné Mme Thakur Singh, qui s’exprimait à l’issue de la 2e session du Dialogue stratégique organisé récemment par l’Institut Royal des études stratégiques (IRES) et l’ICWA.

Dans ce sens, l’ancienne ambassadrice a considéré que le Maroc et l’Inde sont appelés à davantage de coopération et à tirer profit de l’empreinte mondiale croissante de l’Inde et de son économie en croissance rapide avec des progrès majeurs dans les domaines notamment pharmaceutique, informatique, fintech et innovation.

De même, Mme Thakur Singh a mis l’accent sur la nécessité de la diversification des échanges et d’un engagement économique accru à même de donner un nouvel élan aux relations commerciales bilatérales.

Le Plan numérique de l’Inde, a-t-elle enchaîné, offre de précieuses possibilités de coopération, tout comme les domaines de l’agriculture, de l’éducation, mais aussi dans le secteur de l’industrie spatiale dans lequel l’Inde a cumulé une longue expertise.

Les deux pays œuvrent à diversifier leur mix énergétique en plaçant l’énergie renouvelable en tête de leurs politiques énergétiques, poursuit Mme Thakur Singh, appelant à davantage de collaboration et de coordination dans ce segment prometteur d’autant plus que les deux pays disposent des ressources, de l’expertise et des équipes R&D hautement qualifiées.

L’Inde et le Maroc, a-t-elle rappelé, ont signé en 2018 un protocole d’accord visant à développer les technologies des énergies nouvelles et renouvelables et à établir la base d’une relation institutionnelle de coopération pour promouvoir la coopération technique bilatérale sur les énergies nouvelles et renouvelables, y compris l’hydrogène vert.