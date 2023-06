Maroc-Brésil : Hausse soutenue des échanges commerciaux à fin mars

Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Brésil poursuivent leur dynamisme. Ils ont atteint 641,65 millions de dollars au premier trimestre 2023, marquant un bond de 37,16% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les exportations marocaines vers le Brésil ont atteint 333,81 millions de dollars au cours du premier trimestre, soit une hausse de 49,31% par rapport aux trois premiers mois de 2022, rapporte la MAP auprès du ministère brésilien du développement, de l’industrie, du commerce et des services.

Côté importations du Maroc, elles se sont chiffrées à 307,84 millions de dollars au premier trimestre, soit une augmentation de 26,03% par rapport à la même période une année auparavant.

Après un déficit commercial de 20,70 millions de dollars enregistré au premier trimestre 2022, le Royaume est parvenu à réaliser un excédent commercial dans ses échanges avec la première économie d’Amérique latine à hauteur de 26 millions de dollars.

Toutefois, les échanges commerciaux durant les 5 premiers mois de cette année se sont établis à 1,07 milliard de dollars, en baisse de 16,62% en comparaison avec la même période en 2022. Si les importations marocaines ont presque stagné, les expéditions, elles, ont accusé une baisse plus prononcée.

Au premier trimestre, les exportations du Brésil vers le Maroc ont été tirées notamment par les segments du «Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, sous forme solide» (186,51 millions de dollars), du Maïs (80,38 millions de dollars) et de l’Huile de soja et ses dérivés (18,28 millions).

Les engrais minéraux et chimiques en pole position

Pour sa part, le Maroc a notamment expédié à destination du Brésil des engrais minéraux ou chimiques (216,67 millions de dollars), des engrais phosphatés minéraux ou chimiques (55 millions de dollars), du pentoxyde de diphosphore, acide phosphorique et acides polyphosphoriques (18,12 millions de dollars) et du poisson congelé (16,72 millions de dollars).

Le Brésil est devenu ces dernières années l’un des principaux partenaires commerciaux du Maroc. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a enregistré un nouveau record de plus de 3 milliards de dollars en 2022, consolidant une hausse soutenue depuis 2016, avec un bond de 26,12% par rapport à 2021 qui a également marqué un record historique depuis le début de la série statistique commencée en 1997.

En 2022, le Maroc a exporté pour plus de 2,06 milliards de dollars vers le Brésil, quatrième partenaire commercial du Royaume.

Le Maroc a importé des produits du Brésil pour une valeur de 1,06 milliard de dollars, ce qui a permis de dégager un excédent commercial d’environ un milliard de dollars en faveur du Maroc.

La dynamique soutenue des relations économiques entre le Maroc et le Brésil témoignent du rapprochement politique qui ne cesse de se consolider depuis la visite du Roi Mohammed VI en 2004, lors du premier mandat de Lula Da Silva, qui est revenu à la présidence en janvier dernier.