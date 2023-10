Marché du médicament : l’impact de l’AMO n’est pas encore ressenti

Les Marocains sont-ils en bonne santé ? C’est ce que l’on pourrait croire à la lecture des dernières statistiques relatives au marché du médicament communiquées fin septembre par la Fédération Marocaine de l’Industrie Pharmaceutique.

Ainsi, depuis le début de l’année à fin juillet 2023, le marché privé pharmaceutique a connu une stagnation en unités et une croissance de 3,5 % en valeurs s’établissant à 8,1 milliards de dirhams.

Par ailleurs, sur une année glissante, le secteur a enregistré une baisse de 1,4% en unités entre juillet 2022 et juillet 2023. Sur cette même période, en valeur, le marché du médicament s’est situé à 13,7 milliards de dirhams.

Et c’est le segment des princeps qui a été le plus touché par l’essoufflement des ventes. Représentant 53,7% du marché du médicament, le princeps a reculé, en unités, de 2,1% depuis le début de l’année et de 2,8% depuis juillet 2022 à juillet de cette année.

Avec une part de marché de 46,3%, les produits génériques se sont, quant à eux, un peu mieux comportés puisque les ventes ont augmenté de 2,5% durant les sept premiers mois de l’actuel exercice. Leur croissance a été plus faible, soit 0,4%, entre juillet 2022 et juillet 2023.

Le comportement du marché est dû, selon les professionnels, à la rupture de stock de plusieurs princeps sur le marché durant cette année d’une part. De l’autre part, à la baisse de prix enregistrée par plusieurs médicaments.

Du reste, et contrairement aux prévisions faites à la veille de la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire, l’impact de l’arrivée des nouvelles populations d’assurés n’est toujours pas perceptible, au grand regret des laboratoires pharmaceutiques.

De l’avis de plusieurs professionnels, l’accès aux soins et aux médicaments ne semble pas avoir été automatique. De même, « les assurés Ramed n’ayant pas les moyens d’avancer de l’argent continuent à s’adresser aux hôpitaux ».

Si localement, l’incidence de la généralisation de la couverture médicale n’est pas encore au rendez-vous, les laboratoires semblent avoir profité des opportunités offertes sur les marchés étrangers.

Ce qui explique l’évolution de 18,2% des exportations de médicaments enregistrée de juillet 2022 à juillet 2023. Une valeur additionnelle de 152 millions de dirhams qui a permis aux exportations de s’établir à 985 millions de dirhams en 2023 contre 833 MDH en 2022.