Managem : aucune pathologie liée à l’arsenic enregistrée dans la mine de Bou-Azzer

«Le Groupe Managem réfute catégoriquement les allégations récemment formulées par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung au sujet de l’exploitation de la mine de Bou-Azzer. Ces allégations, relayées par certains médias, sont totalement infondées et ne reposent sur aucune base factuelle», a affirmé le groupe minier.

Managem a apporté plusieurs éclaircissements au sujet de l’exploitation de cette mine. Concernant la santé des mineurs, le groupe souligne qu’a Bou-Azzer, «le minerai est manipulé depuis son extraction jusqu’à son traitement final, dans le respect des règles de protection du personnel minier», qu’il s’agisse de mesures de protection collective (système d’aérage de la mine souterraine) ou de la mise à disposition de l’ensemble des collaborateurs, d’équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques de chaque poste de travail. «En application des normes d’usage, un suivi continu de la santé des collaborateurs, y compris le personnel en sous-traitance, est effectué», précise la même source.

Par ailleurs, les conditions d’extraction minière, telles que la foration sous eau et le traitement par voie humide sans dégagement de poussières, garantissent la sécurité des travailleurs tout au long du cycle minier, précise-t-on. Ainsi, le minerai extrait du gisement de Bou-Azzer, qu’il soit souterrain ou au niveau de l’usine, se présente sous une forme stable sans risque d’exposition pour la santé.

«A date d’aujourd’hui et depuis le démarrage de la mine, aucune déclaration de maladie professionnelle, en lien avec l’Arsenic, n’a été enregistrée et aucune pathologie liée à l’Arsenic, dans la région de la mine de Bou-Azzer, n’a été déclarée», assure Managem.

Le groupe minier souligne par ailleurs que Managem applique les standards internationaux les plus élevés en matière de protection de l’environnement, de pratiques sociales et de gouvernance. A ce titre, la mine de Bou-Azzer est certifiée selon des normes internationales (ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 26000, Label RSE, RMI) par les organismes de référence témoins de sa mise en œuvre effective des normes, les plus élevés dans l’industrie, en termes de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.

Concernant la qualité des eaux, le groupe indique que les études et audits, menés annuellement dans le cadre de la certification ISO, concluent que les analyses des métaux lourds et éléments traces ne montrent «aucune anomalie de concentration dépassant les normes pour les eaux potables et d’irrigation». D’autant plus que d’importants investissements ont été réalisés pour la captation des eaux au sein du site industriel et leur réinjection dans le circuit de procédé, fait-on savoir. Le taux de recyclage de l’eau atteint ainsi 93%.

Enfin, concernant la nature géochimique de la région, Managem indique qu’une présence naturelle d’arsenic dans la région a toujours été prise en considération dans les différents plans du groupe pour y apporter des solutions techniques adéquates. Ainsi, poursuit la même source, les bassins de rétention d’eau qui peuvent engendrer, dans certaines circonstances, des infiltrations résiduelles minimes sans danger pour la nature, font actuellement l’objet d’une mise à niveau pour concrétiser l’engagement zéro impact sur l’environnement.

A noter qu’en conclusion de son communiqué, Managem déclare se réserver le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces allégations sans fondement.