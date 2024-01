L’ONMT signe deux nouveaux partenariats avec les voyagistes espagnols et portugais

En marge du salon Fitur qui se tient actuellement à Madrid, l’Office national marocain du tourisme a signé deux partenariats, l’un avec la confédération espagnole des agences de voyages (CEAV) et avec l’association portugaise des agences de voyages et de tourisme (APAVT). Objectif : faire de l’année 2024, l’année du Maroc auprès des deux institutions avec un plan d’action annuel qui touchera plus de 5.000 membres de chaque confédération dans l’ensemble des territoires espagnols et portugais.

A travers ces deux partenariats, l’office vise à promouvoir le tourisme national auprès des deux institutions avec un plan d’action annuel qui touchera plus de 5.000 membres de chaque confédération dans l’ensemble des territoires espagnols et portugais.

Ces opérations permettront, en outre, d’améliorer la perception du Maroc et de faire connaître le Maroc, son riche patrimoine culturel, ses destinations touristiques, sa gastronomie et toutes les innovations qui peuvent enrichir l’offre aux voyagistes ainsi que de faciliter un environnement propice à l’échange entre les professionnels du tourisme marocains et les distributeurs espagnols et portugais.

Le groupe portugais GEA a, en outre, remis à Adel El Fakir, DG de l’ONMT, le trophée de la «Meilleure Destination Internationale» pour le marché portugais.