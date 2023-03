L’OFPPT mise 4 milliards de DH en 2023

L’OFPPT a lancé sa feuille de route 2023 pour le développement de la formation professionnelle. L’office a ainsi mobilisé une enveloppe budgétaire de près de 4 milliards de DH pour ce plan d’action.

Ce dernier s’articule autour de la mise en place d’une offre de formation qualifiante de courte durée, couvrant 216 filières et 17 secteurs d’activité, la poursuite de l’accompagnement des établissements de formation professionnelle vers l’excellence opérationnelle et le lancement de la caravane de la formation professionnelle. Il s’agit aussi de la mise en place des kits pédagogiques au profit des formateurs et stagiaires et de l’opérationnalisation des recommandations de l’étude de développement de la formation continue.

L’offre de formation initiale de l’année 2023-2024 devra offrir une capacité de 410.000 places pédagogiques grâce à la mise en place de 16 nouveaux établissements totalisant à terme près de 6.000 places/an.

Parallèlement, et après le démarrage des trois Cités des métiers et des compétences, relevant des régions de Souss-Massa, l’Oriental et Laâyoune Sakia-El Hamra, quatre autres ouvriront leurs portes en 2023 dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Afin de poursuivre la réalisation de ses ambitions, l’OFPPT a déployé un programme de valorisation de son capital humain, de digitalisation renforcée et de développement de partenariats.