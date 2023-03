L’intérim cadre s’opère pour du pré-recrutement

Comment se porte l’intérim cadre au Maroc ?

L’activité a encore du mal à percer. Contrairement à l’intérim classique, le recours à des cadres temporaires s’opère surtout pour des opérations de pré-recrutement, essentiellement dans les grandes entreprises ; généralement, près de 90 % des cas finissent par une embauche.

Il intéresse principalement les jeunes candidats qui sont à la recherche d’une première expérience. Cet intérêt s’explique par le fait que ce choix professionnel est un moyen pour étoffer aussi bien son CV que ses compétences. Cela leur permet aussi d’assumer de réelles responsabilités au sein de l’entreprise, chose qu’ils n’ont pas forcément en période de stage.

Pour ceux qui sont en quête d’épanouissement et de polyvalence, il permet de suivre les tendances du marché et les secteurs porteurs. C’est aussi un moyen d’identifier les meilleures organisations de la place.

Généralement, les cadres y trouvent des postes de remplacement et des possibilités de signer un contrat à durée indéterminée (CDI). C’est dire que la notion de pré-embauche est forte dans l’intérim des cadres, surtout s’ils sont bons. Si l’intérim cadre peine encore à trouver sa voie, la cause revient à la précarité, surtout pour les cadres. Ces derniers n’ont qu’une seule chose en tête : trouver un emploi stable. C’est pourquoi, en tant qu’agence d’intérim, nous devons les rassurer en leur proposant notamment de nouvelles missions.

Pourtant, certains candidats en ont fait un mode de travail et de vie. Pourquoi ?

Cela se passe beaucoup plus ailleurs, notamment en Europe et aux États-Unis qu’ici, pour la simple raison que ce mode de travail est mieux rémunéré. En France, par exemple, les intérimaires ont droit à une indemnité de précarité qui reste élevée, chose qui n’existe pas au Maroc. Ailleurs, c’est aussi une forme de flexibilité pour les cadres en plus d’être lucratif sur le plan financier.

Les intérimaires peuvent être amenés à respecter certaines clauses, lesquelles ?

Il arrive que la société prestataire d’intérim propose un avenant de clause de confidentialité au candidat et à la demande du client final, surtout s’il est amené à travailler sur des projets ou des informations sensibles. Il s’agit simplement d’une mesure de sensibilisation des candidats.