L’Inde, un pari gagné

Nous l’avons sans doute tous suivi. En déplacement en Inde, Ryad Mezzour le ministre de l’Industrie et du commerce a fait sensation, surtout lorsqu’ il a prononcé le nouveau nom du pays, Bharat, devant un Premier ministre à la fois surpris et approbateur. La séquence a déjà fait le tour des médias indiens, surtout que Mezzour y vante la performance de l’industrie automobile indienne, qu’il considère comme la plus compétitive au monde.

Entre le Maroc et l’Inde, c’est d’abord un partenariat stratégique signé en 2015. Mais c’est surtout, et depuis tout récemment, un nouveau tournant dans les relations entre les deux pays. Depuis que la Chine a décidé de suspendre ses exportations en phosphate, l’Inde, premier pays du monde en termes de population, s’est tournée vers le Maroc pour assurer sa sécurité alimentaire.

L’Inde est aussi une puissance économique en pleine croissance qui a décidé il y a peu de prendre le virage de la mobilité électrique. Et là encore du phosphate. Les batteries PLF, plus sûres et plus abordables, dont le Royaume est en passe d’installer un écosystème complet, sont indispensables pour réussir ce tournant. Le Royaume, et le ministre a tenu à le préciser, fait également partie de la toute nouvelle route commerciale reliant ce pays à l’Europe de l’Ouest.