L’IFC et l’IEF s’unissent pour la bonne gouvernance des entreprises familiales

Cette convention a pour objectif d’établir les mécanismes de coopération entre les deux parties et la réalisation d’une étude pour le recensement et l’évaluation des entreprises familiales marocaines. Le partenariat s’articule ainsi autour de trois aspects, à savoir la formation des entreprises membres aux problématiques liées à la gouvernance familiale, l’organisation de la succession, et la préparation des générations futures.

IFC contribuera à cette étude, qui devrait identifier le nombre et la taille des entreprises familiales, par la collecte des données sur l’état de l’entreprise familiale au Maroc et accompagnera l’IEF pour soutenir sa stratégie de développement.

Le président de l’IEF Maroc, Kacem Bennani Smires a souligné que ce partenariat permettra de partager les savoir-faire en matière de gestion des entreprises familiales, de former les adhérents de l’IEF à la bonne gouvernance et d’améliorer le processus de transmission de ces entreprises.

Rappelant la création de l’IEF il y a quelques mois afin de répondre à un réel besoin dans l’environnement des affaires marocain, Bennani Smires a relevé la nécessité pour les entreprises familiales au Maroc de renforcer leur représentativité auprès des organismes nationaux et internationaux.

Pour sa part, Xavier Reille, directeur de IFC pour le Maghreb et Djibouti, a indiqué que la création de l’IEF constitue une première au Maroc et en Afrique. «L’IEF est une véritable innovation qui devrait être généralisée dans le reste des pays de la région pour améliorer la pérennité des entreprises familiales et faciliter leur transmission de génération en génération», a-t-il ajouté. Et de conclure : “La gouvernance est la spécificité de IFC et notre objectif est d’améliorer la gouvernance des entreprises familiales marocaines, et aussi faire du Maroc un leader en la matière afin d’encourager ces initiatives au niveau continental”.

Créé en juin 2023, l’IEF a pour vocation de promouvoir et de valoriser les entreprises familiales marocaines afin de renforcer leur pérennité, tout en encourageant et diffusant les meilleures pratiques de gouvernance familiale, afin de renforcer leur contribution au développement de l’économie du Maroc.