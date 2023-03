Les bons coins, propices pour un week-end dépaysant

Pour certaines personnes, le week-end est sacré : il est donc impensable de rester au lit à flâner devant la télévision. Si les grandes villes, telles que Casablanca, Rabat ou Marrakech, regorgent de bonnes adresses pour sortir (cafés, restaurants, centres commerciaux, parcs d’attractions, etc.), la périphérie a également quelques atouts. À quelques dizaines de kilomètres de Casablanca, la région de Mohammedia et Benslimane offre une multitude de sites pour passer une journée ou un week-end dépaysant.

Le VGK Village est un excellent point de départ. Il propose une variété d’activités pour les grands et les petits, notamment une piscine, du karting, un jardin de jeux, du football, du tennis, du padel, du paintball, du tir à l’arc et même du quad.

Non loin de cet endroit se trouve Dream Village. Là-bas, de nombreuses activités sont proposées, notamment un espace multi-loisirs équipé d’un zoo et d’un aquaparc. Le site offre également la possibilité de se restaurer sur place à des prix raisonnables et dispose d’une cafétéria animée par des perroquets parlants. Au sud, du côté de Dar Bouazza, se dresse également la ferme pédagogique, un lieu idéal pour faire découvrir aux enfants comme aux adultes la faune et la flore. Ouvert aux familles ainsi qu’aux écoles, le site est également propice aux événements familiaux ou professionnels, y compris les team-buildings.

À une heure et demie de route de Casablanca, Safa Boulaouane est un écolodge et une maison d’hôtes nichés à proximité du fleuve Oum Rabii, où les amateurs de nature peuvent profiter régulièrement de sorties en kayak. Un lieu idéal pour les amoureux de la nature.

La région de Rabat regorge d’endroits fascinants, tels que les jardins botaniques de Bouknadel, la forêt de Maâmora et Dayat Roumi à Khémisset.

Pour les amateurs de sensations fortes, les Terres d’Amanar, situées à environ soixante kilomètres de Marrakech dans la région de Tahanaout, offrent également une multitude d’activités. Trekking, tyroliennes, randonnée équestre, natation, hébergement et restauration sont proposés, offrant ainsi une variété d’options pour ne jamais s’ennuyer.

Villa Thérèse

A 40 minutes de Casablanca, à Had Soualem, cette adresse offre un cadre paisible pour ceux qui veulent s’échapper du tumulte de la ville. Le site dispose de deux piscines et autant de restaurants. Des espaces de jeux pour les plus petits y sont aussi aménagés ainsi qu’une salle de sport et un terrain de tennis. Pour un déjeuner, il faut compter en moyenne 250 DH.

Safa Boulaouane

Niché au cœur d’une nature magnifique, à quelques pas du fleuve Oum Rabii, cet écolodge est composé de huttes, de dômes et de chambres originales. Le site offre une multitude d’activités, telles que des sorties en kayak, des séances de bien-être et de yoga, et peut accueillir des événements de team building.

La ferme de Bouskoura

L’endroit, en principe, un site où l’on pourrait passer une bonne journée, offre également la possibilité de faire ses emplettes. C’est même l’atout encourageant. La ferme propose de la fromagerie artisanale traditionnelle issue du terroir marocain mais aussi des activités éducatives autour du monde des agriculteurs et des animaux.