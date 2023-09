Le PCNS présente son rapport annuel sur l’économie de l’Afrique 2022

Le Policy Center for the New South (PCNS) a dévoilé, vendredi à Rabat, son rapport annuel sur l’économie de l’Afrique 2022, qui met en exergue la dynamique économique du continent à différents niveaux.

Présentée lors de la deuxième journée du Africa Economic Symposium (AES) 2023, la 4e édition de ce rapport est axée sur une thématique d’une grande actualité, à savoir les conséquences des incertitudes et des risques, aussi bien sanitaires que climatiques et sécuritaires, sur les économies du continent africain.

Il s’agit d’une invitation à prendre un recul raisonné par rapport aux inquiétudes actuelles tout en mesurant les risques et mettant en exergue le potentiel de développement économique et social de l’Afrique. S’exprimant à cette occasion, le senior fellow au PCNS, Larabi Jaïdi, qui a dirigé les travaux de ce rapport, a indiqué que ce dernier est le fruit d’un travail collectif, impliquant plus de 30 chercheurs qui se sont étalés sur différents thèmes d’actualité.

A l’instar des rapports publiés précédemment par le PCNS, cet ouvrage suit également des principes bien définis, a noté M. Jaïdi, précisant qu’il s’agit en premier lieu de traduire une ambition intellectuelle et d’apporter un regard pertinent et rigoureux sur l’économie continentale ou les économies africaines, alors que le deuxième principe porte sur la volonté de permettre à ce rapport de contribuer au portefeuille des publications du PCNS qui s’élargit de plus en plus.

Et de poursuivre que cet ouvrage vise en outre à mettre en avant les défis à relever qui sont de nature à apporter une valeur ajoutée à la production qui existe sur l’économie africaine, et ce en suivant une démarche novatrice en tant que think-thank pour ouvrir des pistes nouvelles de réflexion.

Dans la première partie du rapport, une question centrale court en filigrane dans les cinq articles qui traitent des aspects macro- économiques, sociaux ou sectoriels à savoir les sources de vulnérabilité de l’Afrique ainsi que les risques de dégradation des perspectives économiques mondiales qui n’en continuent pas moins de peser sur l’évolution de l’économie africaine.

Dans la seconde partie relative aux sept Communautés économiques régionales (CER), les articles retenus s’interrogent à la fois sur les processus d’intégration régionale en construction et sur leur devenir. La troisième partie de l’ouvrage fait, quant à elle, le point – cinq ans après le sommet qui a acté la décision de créer la ZLECAf et deux ans après sa mise en place – sur les développements de ce méga-chantier.

En guise d’épilogue, le rapport présente une réflexion critique sur la signification du concept d’incertitude qui s’est imposé comme un repère du triple choc crisogène que l’économie mondiale connaît de nos jours.

Lors du Africa Economic Symposium (AES) 2023 organisé par le PCNS, les débats ont porté sur les défis de la stabilité macroéconomique de l’Afrique ainsi que le rôle de la science, la technologie et l’innovation dans le développement économique du continent. Les différents intervenants à cette rencontre ont mis en avant le paysage politique macroéconomique complexe auquel sont actuellement confrontés les décideurs africains.