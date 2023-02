Le padel, le nouveau sport chouchou des cadres

A mi-chemin entre le tennis et le squash, le padel fait de plus en plus d’émules chez les cadres. Pour la petite histoire, ce sport est né dans les années 70 au Mexique et, depuis, il n’a cessé de se développer avec la création de la Fédération internationale en 1989, puis la création du circuit international masculin et féminin en 2005.

Au Maroc, sa pratique est plus récente, mais il est rapidement devenu apprécié par les cadres et connaît un fort engouement dans certaines villes du pays, notamment à Casablanca. Pour Saad Amor, DG de

GC Sports, start-up spécialisée dans la promotion du sport en entreprise, «le padel attire une certaine cible de cadres et managers pour sa simplicité. Contrairement au tennis, on peut très vite prendre beaucoup de plaisir et s’amuser entre amis sans forcément avoir des bases techniques solides». C’est aussi un moyen de développer du networking ou démarcher de la clientèle. «Depuis la fin du Covid, on a pris l’habitude de se retrouver sur un court de padel entre collègues. On s’est rendu compte qu’on pouvait également inviter des partenaires, clients ou fournisseurs, pour nouer une relation privilégiée avec eux. C’est devenu un vrai argument pour décrocher des RDV, plutôt que de les inviter autour d’un café comme d’habitude», note Karim Bennis, DG d’une start-up. Autre atout, le renforcement de l’esprit d’équipe lors des tournois inter-entreprises. «On doit constamment jouer et trouver des solutions à deux pour être le plus efficace possible. Cela permet d’avoir une proximité unique entre les joueurs. On rigole, on se chambre… beaucoup ! Une ambiance décontractée et conviviale», souligne pour sa part Amine Jarmoune, passionné de padel. Et de poursuivre que «c’est également un sport qui suscite de l’intérêt aussi bien chez les hommes que les femmes et qui permet de réunir également les cadres avec les employés dans un contexte extra-professionnel. Toutefois, ce sport reste pour le moment élitiste. La multiplicité des terrains de padel dans les clubs pourrait cependant le démocratiser».

A noter que l’accès est libre pour une majorité de clubs multisports qui ont aménagé quelques terrains dédiés à cette discipline. Aucune adhésion n’est requise, il suffit de ramener son équipement ou de le louer sur place.

Quel équipement ?

Comme le tennis, le choix des raquettes est large. En fonction du niveau de pratique, généralement la forme ronde de la raquette est la mieux adaptée pour les débutants. Cette forme fournit un bon contrôle de la balle qui permet de se sentir à l’aise. Selon la marque, les prix oscillent entre 600 et 2.000 DH, voire plus pour des marques professionnelles.

Où le pratiquer ?

Les courts de padel sont de plus en plus présents. VGK Benslimane, Arena Club, Palmeraie Country Club, Tamaris Foot & Padel, Padel Club Dar Bouazza ou encore à Rabat, Marrakech ou Agadir…Il faut compter entre 100 et 150 DH l’heure ou 2 heures de pratique. Les raquettes et les balles peuvent être également louées entre 30 et 50 DH.

Disputer un tournoi ?

Tournoi de padel mixte, tournoi senior, Open padel Marrakech…, pour ne citer que ceux-ci. Plusieurs tournois ont été créés ces dernières années. Toutefois, la plupart de ces compétitions ne sont pas faciles à identifier et il faut absolument être membre de différents groupes dans les réseaux sociaux pour être informé de ces évènements.