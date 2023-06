Le Maroc met en avant son leadership africain à l’Exposition Chine-Afrique

La délégation marocaine prenant part à cet événement, qui se tient du 29 juin au 2 juillet sous le thème «Le développement commun pour un avenir partagé», est conduite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Le Maroc participe à cette exposition avec un stand numérique qui met en lumière le leadership africain du Royaume dans les domaines économique, commercial et environnemental, avec un accent sur les secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables, de la pharmacie et du textile. Il s’agit aussi de mette en avant les efforts du Royaume en matière de lutte contre les changements climatiques et l’élimination du carbone.

Le stand met également en exergue le positionnement du Maroc en tant qu’acteur central reliant l’Afrique au monde, et ce à la faveur des réalisations concrètes du Royaume en matière d’infrastructures, d’investissements dans les secteurs à haute valeur ajoutée, de sa stabilité confortant son statut en tant que destination fiable pour les investissements, ainsi que ses choix politiques et économiques qui ont fait du Royaume un leader parmi les pays africains promouvant le développement au sein du continent. La participation marocaine vise en outre à mettre en valeur la place du Maroc en tant que plateforme industrielle et d’exportation de premier ordre, dans l’objectif d’accélérer la dynamique des investissements étrangers.

Il s’agit aussi d’exposer l’expérience marocaine réussie en matière de transformation économique, laquelle expérience fait du Royaume une destination fiable, à fort potentiel dans les domaines de l’investissement et de l’exportation. A cet égard, le stand marocain présente l’attractivité du Royaume promue sous la marque «Morocco Now», afin de mettre en place une plateforme compétitive en mesure d’améliorer le climat des affaires.

L’édition de cette année prévoit l’organisation de forums portant sur un éventail de sujets tels que la coopération en matière de santé, le développement des médicaments et l’interconnexion des infrastructures de qualité.

La Chine constitue le plus grand partenaire commercial de l’Afrique, et le quatrième investisseur dans le continent. La coopération entre la Chine et les pays africains s’élargit aux domaines émergents tels que l’infrastructure numérique, le développement vert, l’aviation et l’exploration spatiale, ont-ils ajouté.

Selon les données officielles, le commerce entre la Chine et l’Afrique a atteint 282 milliards de dollars en 2022, les exportations vers l’Afrique augmentant de 11,2% en glissement annuel à 164,5 milliards de dollars, tandis que les importations ont progressé de 11% à 117,5 milliards de dollars.

Au cours des quatre premiers mois de 2023, les investissements directs chinois en Afrique ont atteint 1,38 milliard de dollars, soit une hausse de 24% en glissement annuel.