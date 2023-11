Le Maroc et le Mexique veulent renforcer leur coopération dans différents domaines

L’ambassadeur marocain, Abdelfattah Lebbar, et la présidente du Sénat mexicain, Ana Lilia Rivera, ont récemment engagé des discussions au siège du Sénat mexicain. Les échanges ont traité du renforcement des liens entre les deux pays dans divers domaines d’intérêt commun, notamment l’agriculture, les énergies renouvelables et l’industrie.

Les deux parties ont affirmé que le lancement d’une ligne aérienne directe contribuerait au développement des échanges économiques et de la coopération entre le Royaume, porte d’entrée vers l’Afrique, et la région de l’Amérique centrale et des Caraïbes.

Les discussions ont également porté sur la coordination entre les deux pays pour adresser des défis communs, dont la migration irrégulière, la criminalité transfrontalière et le changement climatique.

Concernant la question du Sahara marocain, l’ambassadeur du Royaume a souligné la dynamique positive que connaît la question de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que le soutien international croissant dont bénéficie le plan marocain d’autonomie comme étant la solution réaliste et crédible en vue de mettre fin à ce conflit artificiel.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont nettement augmenté entre 2010 et 2020, passant de 105 millions de dollars américains à plus de 353 millions de dollars. Il s’agit principalement de produits agricoles et d’engrais, d’équipements électroniques, de certains produits de la pêche maritime et de biens manufacturés.