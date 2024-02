Le Maroc à l’honneur au Salon des vacances de Bruxelles

La 65ème édition du Salon des Vacances de Bruxelles s’est ouverte jeudi, avec le Maroc comme destination à l’honneur, représenté par un grand pavillon qui met en avant la richesse et la diversité des atouts touristiques du Royaume.

Inauguré par l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, Mohamed Ameur, en présence du directeur Benelux de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et de plusieurs personnalités, le Pavillon Maroc, situé dans un emplacement privilégié de ce salon, a été conçu de manière moderne et inspirante, qui met en avant l’authenticité et l’ouverture du Maroc sur le monde.

Le pavillon occupe ainsi une place importante dans la vision innovante de la marque ”Maroc, Terre des Lumières” et intègre des espaces dédiés à une dizaine de co-exposants marocains, qui ont manifesté l’intérêt de participer à ce salon, en plus de la Royal Air Maroc.

Aussi, sur ce Pavillon, un espace est dédié à la région de l’Oriental, ”région à l’honneur”, mettant en avant les atouts de cette région, notamment la station balnéaire de Saïdia.

Intervenant lors d’une conférence de presse inaugurale de ce salon, M. Ameur a mis en exergue la richesse et la diversité exceptionnelle de l’offre touristique marocaine, notant que cette offre exprime la diversité naturelle, culturelle et culinaire du Maroc, qui met à la disposition du touriste un choix pluriel entre le balnéaire, le désert, les montagnes et les cités historiques.

Il a aussi mis l’accent sur l’hospitalité légendaire des Marocains, produit de la longue histoire du Royaume, en tant que plateforme d’échanges ouverte sur le monde, soulignant également la stabilité et la sécurité dont jouit le Maroc sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

A noter que le marché belge, marché stratégique pour la destination Maroc, a dépassé pour la première fois un million d’arrivées touristiques sur le Maroc en 2023 et constitue le troisième marché en termes du nombre d’arrivées touristiques, après la France et l’Espagne.

Pour les touristes belges, le Maroc est une destination ensoleillée, riche culturellement, disposant d’une nature diversifiée, et surtout avec un bon rapport qualité-prix.

En 2024, sept compagnies aériennes connectent le marché belge au Maroc, en liant en point à point 4 aéroports à 11 destinations, soit une capacité aérienne qui dépassera en 2024 un million de sièges.

Par ailleurs, l’année 2023 était une année record pour le tourisme marocain. Le royaume a accueilli 14,5 millions de touristes, avec une progression remarquable de +34% par rapport à 2022 et +12% par rapport à 2019 (année de référence). Ce cap historique confirme l’attrait du Maroc en tant que destination touristique de choix, répondant aux attentes des voyageurs du monde entier.

Le secteur du tourisme au Maroc contribue à hauteur de 7% au PIB et représente 20% de la valeur des exportations. Ce secteur contribue au marché de l’emploi avec 500.000 emplois directs et 2,5 millions d’emplois indirects. En outre, le gouvernement a mis en place une feuille de route pour le tourisme 2023-2026, qui entend transformer le Maroc en une destination touristique de premier plan. Cette feuille de route vise notamment à atteindre un objectif de 17,5 millions de touristes à l’horizon 2026 et 26 millions à l’horizon 2030.

Quelque 75.000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2024 du Salon des Vacances de Bruxelles, qui se poursuit jusqu’au 4 février, avec la participation de plus de 300 exposants et plus de 65 destinations à travers le monde.