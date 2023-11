Le Japon promeut ses produits alimentaires au Maroc

Dans peu de temps, les produits alimentaires japonais n’auront plus de secret pour les consommateurs marocains. Il n’y a pas que le sushi au menu. Une opération séduction vient d’être lancée, ce lundi 27 novembre à Casablanca. Et c’est à la faveur du JETRO Rabat. L’Organisation japonaise du commerce extérieur, sous la houlette de Masahide Honda, veut mettre davantage de carburant dans le moteur des échanges économiques entre le Maroc et le Japon.

Installé depuis pratiquement deux années, le directeur général du JETRO Rabat est confiant quant à la possibilité d’aller de l’avant, nous confie-t-il en aparté. L’opération qui commence devra aider à assurer plus de visibilité à ces produits et, dès lors, toucher davantage de consommateurs. C’est que, précise-t-on, il n’y a pas de vitrine pour ces produits et il est temps pour les promoteurs japonais d’en disposer sur un marché marocain qui semble prometteur. Cibles ? Les restaurants et autres éventuels importateurs.

Les 11.000 kilomètres de distance entre le Royaume chérifien et l’Empire du soleil levant ne sont pas un problème, puisque les produits nippons devront être acheminés via Paris où les enseignes japonaises sont très actives, comme le confirme la consultante JETRO Paris en agro-alimentaire Aihara Yumiko. Cette dernière s’est arrêtée sur les spécificités des ingrédients de la cuisine japonais qui peuvent bien trouver leur place sur le marché marocain.

On est en plein devant des perspectives ouvertes à de meilleurs jours pour les relations bilatérales où s’allient le culturel à l’échange commercial, comme l’a résumé l’ambassadeur Kuramitsu Hideaki, lors du même événement.