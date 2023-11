Le groupe Tanger Med hôte de la grand-messe des zones économiques spéciales africaines

L’Africa Economic Zones Association (AEZO) et l’Union africaine en partenariat avec le Groupe Tanger Med, organisent, les 23 et 24 novembre, «la convention annuelle des zones économiques spéciales», sous le thème «Promouvoir l’industrialisation durable et la diversification économique : une feuille de route pour les Zones économiques spéciales africaines».

Cette rencontre annuelle représente une plateforme d’échange pour débattre des enjeux majeurs liés à une industrialisation durable et à une diversification économique à travers l’Afrique. Les décideurs s’inspirent des meilleures pratiques internationales tout en tenant compte du paysage socio-économique unique du continent.

Plus de 300 participants se sont joints à l’événement, représentant plus de 60 zones économiques originaires de 48 pays africains, des organisations internationales, des institutions financières, des agences de promotion des investissements et plus d’une trentaine d’experts internationaux.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Omar Moro, président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mehdi Tazi Riffi, PDG du Groupe Tanger Med, Nardos Bekele-Thomas, CEO du Nepad, Abubakar Hassan Abubakar, secrétaire d’État en charge de la promotion des investissements du Kenya, Dr Richard Bolwijn, directeur en charge de l’investissement à l’UNCTAD, et Chiza Charles Newton Chiumya, directeur en charge de l’industrie, des mines, de l’entrepreneuriat et du tourisme au sein de l’Union africaine.

L’AEZO est une association continentale représentant les principales institutions publiques et privées chargées du développement, de la gestion et de la promotion des Zones économiques en Afrique. Fondée en novembre 2015 par le Groupe Tanger Med, l’AEZO compte actuellement 85 Zones économiques spéciales représentant 45 pays africains.