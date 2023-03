Le gaming, une passion qui branche de plus en plus les cadres

Au Maroc, on compte près de 8 millions de gamers dont 3 millions actifs et l’univers des jeux vidéo n’attirent pas uniquement les adolescents mais aussi les adultes. «Il n’existe pas de profil type de gamer. Nous avons aussi bien des jeunes que des quadras et quinquas, des hommes et des femmes qui ont fait entretenir leur passion des jeux Arcade», souligne Youssef Bachour, DG de Maplab, une agence de com’ qui s’est tournée naturellement vers la discipline du e-sport. Car il faut se le dire, cette dernière est depuis quelques années une discipline sportive à part entière et attire un nombre croissant d’adeptes. La preuve : «Le Maroc compte aujourd’hui la 2e communauté de gamers dans la région MENA et la 3e en Afrique après l’Afrique du Sud et l’Égypte».

Passionnés des jeux vidéo mais aussi des compétitions nationales et internationales, les talents marocains n’hésitent plus à participer régulièrement aux tournois internationaux des jeux célèbres comme Fifa, Fortnite, Street Fighter 5, League of Legends ou encore Valorant. Karim, trentenaire et cadre commercial chez Inwi, fait partie de cette communauté active. «Les jeux en ligne apportent plus de satisfaction. Il m’arrive d’enchaîner des semaines de jeux pour pouvoir participer à des compétitions internationales. Si certains jeux peuvent se jouer seul, d’autres, en revanche, comme FIFA, StarCraft ou League of Legends, se jouent en équipe. Il faut être plusieurs à se concerter, à réfléchir à une stratégie ; ça prend donc beaucoup plus de temps et cela fait appel au cérébral mais aussi à la rapidité et à la dextérité», note-t-il. Au-delà de la passion, les cash prizes peuvent aussi s’avérer une véritable source de motivation pour continuer sur cette voie. Joindre l’utile à l’agréable, en quelque sorte. En effet, pour des tournois de FIFA, PUBG ou Free Fire, les prix peuvent aller de 10.000 à 80.000 DH. Pour les tournois internationaux, les cash prizes peuvent se chiffrer à des millions de dollars. Côté matériels, les gamers ont des besoins bien précis pour leur permettre de jouer dans les meilleures conditions possibles, cela va du confort aux performances : tapis XXL, clavier Switch, souris filaire, chaise ergonomique étudiée pour les joueurs, casque doté de la technologie Dolby Atmos, rassembleur de câbles…

PC gamers

Un gamer n’est pas uniquement un joueur de consoles mais aussi de PC. CPU, carte mère, carte graphique, RAM et écran sont les ingrédients de base à booster pour avoir un PC gaming. Asus, Nvidia, Samsung…, plusieurs marques existent et le prix d’un PC gamer démarre à 10.000 DH. Certains modèles peuvent dépasser les 30.000 DH.

Écrans

LCD, LED, full HD… des écrans des marques Samsung, Asus, BenQ, et Iiyama, sont connus pour leurs performances technologiques et leur design. De dimensions variées allant de 18,5 à 27 pouces, les écrans offrent un affichage des contenus multimédia toujours plus saisissant. Plus la taille est grande, plus il est conseillé d’augmenter en résolution. Les prix vont de 2.000 à 4.000 DH.

Tournois

Les Champions Masters Pro League de Fifa, Street Fighter 5, PUBG Mobile, Valorant ou encore la Inwi e-league sont populaires au Maroc. Les prize money peuvent dépasser en moyenne les 50.000 DH pour les vainqueurs. Généralement, les dates des compétitions sont communiquées sur les réseaux sociaux ou sur des sites spécialisés en gaming..