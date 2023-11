L’Allemagne peut compter sur le Maroc dans son partenariat avec les pays africains

L’Allemagne peut compter sur le Maroc dans son “partenariat réussi” avec les pays africains, a noté le Chef du gouvernement.

Dans une déclaration à la presse, à l’occasion de sa participation au Sommet G20 sur l’investissement “Compact With Africa”, M. Akhannouch a assuré que le partenariat entre le Maroc et l’Allemagne connaît un développement soutenu, notamment à la lumière de l’augmentation du volume des investissements allemands dans le Royaume, qui ont été multipliés par six entre 2015 et 2022″.

Notant que le sommet revêt une ”grande importance, dans lequel le Maroc joue, depuis des années, un rôle central”, le Chef du gouvernement a indiqué que cet évènement constitue ”une opportunité pour mettre en avant les perspectives d’investissement au Maroc, notamment dans les domaines prometteurs tels que l’hydrogène vert et l’industrie automobile, auxquels SM le Roi Mohammed VI accorde une attention particulière”.

”Ce sommet a été aussi l’occasion de mettre en avant l’Initiative Royale visant à renforcer l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique”, a relevé M. Akhannouch, notant qu’il s’agit d’une ”initiative de grande importance qui concerne 23 pays situés sur la côte atlantique, qui regorgent de potentialités prometteuses”.

L’ouverture de ce sommet a réuni des représentants allemands et africains de haut niveau issus des milieux économique et politique, en vue d’échanger sur l’approfondissement des relations économiques et d’examiner la concrétisation de projets communs.