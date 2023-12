LafargeHolcim: Vers la durabilité des structures en béton

LafargeHolcim Maroc a organisé ce mardi 19 décembre à Bouznika, en partenariat avec le Laboratoire Public des Essais et des Études (LPEE) et l’École Hassania des Travaux Publics (EHTP), un séminaire axé sur l’évolution de l’approche performancielle pour la durabilité des structures en béton.

Ce séminaire s’est concentré sur les progrès les plus récents et les pratiques novatrices dans le domaine de la durabilité des structures en béton.

« L’objectif de cet événement est d’encourager le dialogue et l’échange d’expériences entre les acteurs clés, d’explorer les moyens d’optimiser la préservation de l’environnement et de mettre en examen les avancées technologiques pour parvenir à des pratiques novatrices et durables dans la construction des ouvrages » a déclaré José Antonio Primo, Administrateur Directeur Général de LafargeHolcim Maroc.

Une attention particulière a été portée à l’intervention du Hub Innovation Center (HIC) de Lyon, offrant des retours concrets sur l’expérience européenne. Les discussions approfondies ont mis en valeur les moyens par lesquels les différentes parties prenantes peuvent capitaliser sur ces avancées, afin de maximiser la préservation de l’environnement et favoriser la collaboration pour des pratiques durables.

Le séminaire a mis en exergue des présentations sur les dernières technologies et matériaux durables pour la construction en béton. Des sessions interactives ont mis l’accent sur les meilleures pratiques pour intégrer la décarbonation tout en respectant la durabilité structurelle des ouvrages, avec un focus sur la planification, la conception et la construction. Enfin, des ateliers pratiques ont été organisés pour explorer les opportunités offertes par l’évolution de l’approche performancielle pour la préservation de l’environnement.

Cet événement a réuni des professionnels du génie civil, des décideurs gouvernementaux, des représentants d’organisations environnementales, ainsi que des acteurs du Hub Innovation Center du Groupe Holcim à Lyon (France).