La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima injecte 33 MDH au secteur de la santé

Ainsi, le Conseil régional a approuvé à l’unanimité une convention de partenariat avec la Wilaya de la région, la Direction régionale de la Santé et de la protection sociale et la Widadia de Tanger de la médecine d’urgence, afin de doter les centres de santé de la région des ressources humaines nécessaires pour améliorer les soins de santé de base et d’urgence.

En vertu de cet accord, le Conseil régional apportera un soutien financier à hauteur de 27 MDH, en vue de permettre aux citoyens de bénéficier des soins et services de santé au niveau des établissements publics de santé de la région, en mobilisant le personnel médical, tandis que la Direction régionale de la Santé et de la protection sociale et la Widadia de Tanger de la médecine d’urgence œuvreront à identifier, sélectionner et recruter les ressources humaines nécessaires.

Le Conseil a également alloué une enveloppe budgétaire de 3 MDH à l’équipement de 17 maisons de maternité en appareils de détection précoce de la surdité chez les nouveaux-nés, dans le cadre d’un accord de partenariat avec la Fondation Lalla Asmaa pour les enfants sourds, le ministère de la Santé et de la protection sociale, la Wilaya de la région et le conseil communal de Tanger.

Dans le cadre de cet accord, le Centre de détection précoce de la surdité chez les nouveaux-nés de Tanger sera doté d’un ensemble intégré d’équipements de diagnostic et de rééducation de l’audition, tandis que le ministère de la Santé et de la protection sociale s’engage à déployer le personnel médical qualifié et les médecins spécialistes nécessaires.

Quant à la troisième convention, elle renouvelle le cadre de partenariat entre le Conseil régional, la Wilaya de la région, la Direction régionale de la Santé et de la protection sociale et l’association Hasnouna de soutien aux usagers de drogues (AHSUD).

En vertu de cet accord, le Conseil régional a alloué 3,3 MDH à l’acquisition du matériel et au déploiement des ressources humaines nécessaires pour soutenir la gestion de cinq centres d’addictologie à Tanger et à Tétouan et améliorer leurs services.